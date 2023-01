Startseite Exclusiv und Individuell – der nächste Level Pressetext verfasst von Sylvester Greiter am Mi, 2023-01-18 09:39. Kempten, 18. Januar 2023 – Holz Greiter und Parador haben vereinbart, die

bereits gute Zusammenarbeit noch weiter auszubauen. Unter dem Titel

„Performance-Partnerschaft“ wird entlang gesamten Wertschöpfungskette das

Bestmöglichste für Kunden von Holz-Greiter entwickelt und angeboten.

Eine nicht kopierbare Vorgehensweise

„Das Haus Parador steht seit eh und je für qualitativ hochwertige, innovative und

nachweislich nachthaltige Produkte. Nun kommen, ergänzend zu den bereits vorhandenen

Leistungen, zahlreiche neue und vor allem exklusive Leistungen hinzu“, erklärt Sylvester

Greiter, Geschäftsführer der Holz Greiter GmbH.

Der Fingerabdruck als Zeichen der Individualität

Mit der Kollektion Parador Selected wurde eine Produktwelt geschaffen die exclusiv nur

handverlesenen Fachhändlern zur Verfügung gestellt wird (das Kollektionslogo ist ein

Fingerabdruck), in der Region Süd eben bei Holz Greiter. Die Exklusivität zeigt sich zum

Beispiel im Bereich Vinyl darin, daß Holz Greiter Vinylböden mit einer dimensionsstabilen

Spezialträgerplatte anbieten kann. Die besondere Produktserie Parador Selected umfasst

auch außergewöhnliche Innovationen in den Bodenbelägen Laminat und Parkett. Die

gesamte Selected Kollektion ist natürlich in der Holz Greiter Ausstellung zu erleben.

Exklusive Werbefilme

In der Onlinewerbung wurden vorhandene Werbefilme beider Partner miteinander verwoben.

Produktfilme der Parador One Ground Serie wurden mit Filmaufnahmen von Holz Greiter für

die Plattformen Pinterest, Instagram und Facebook individualisiert. Die besondere win-win-

Situation für beide Unternehmen liegt darin, daß mit Holz Greiter der Parkett Star 2022 in der

Kategorie digitales Marketing im Fachhandel gemeinsam mit dem mehrfachen Preisträger

Parador (Gewinner des Red Dot Award: Brands & Communication Design 2021 sowie dem

Gewinner des Muse Design Award 2020) die Erfolgsfaktoren gebündelt haben. Auf diese

Weise können Kunden das PARADOR-Markenversprechen in allen Facetten, online wie

