Startseite TerraMaster kündigt sein TNAS Mobile 3 fürs Remote Storage Management an Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-01-18 09:04. 18. Januar 2023, Shenzhen, China - TerraMaster, ein professioneller Hersteller, spezialisiert auf die Bereitstellung innovativer Speicherprodukten für Heim-, Firmen- und Großkundenanwender, stellt sein TNAS Mobile 3 vor. TNAS Mobile 3 ist ein dedizierter mobile Client, entwickelt von TerraMaster, für das Management der TNAS Geräte mit TOS5 -Betriebssystem aus der Ferne. TNAS Mobile 3 bringt ein neu gestaltetes Interface für eine bessere Navigation. Außerdem kommt die app mit neuen Funktionen wie Smartphone Backup, Fotomanagement, persönliche Ordner, Team-Ordner, remote Administration, coffer und mehr. Hauptmerkmale

Modern und einfach

Das Moderne und einfachere TNAS Mobile 3 Interface ist intuitiver und benutzerfreundlicher. Die Icons sind nun leicht gekapselt und somit speziell für mobile Webseiten angepasst. Einige Optionen wurden neu formatiert umso mehr dem modernen ästhetischen Geschmack und den Nutzergewohnheiten zu entsprechen. Login OTP Zwei-Faktor-Autorisierung

Zwei-Faktor-Autorisierung bringt eine extra Schutzschicht für das TNAS und seine Verfügbarkeit mit TNAS Mobile 3. Militärstandardverschlüsselung

TNAS Mobile 3 nutzt den Standard RSA 2048, welcher auch vom Militär genutzt wird, um verschlüsselte Daten im geschützten Tresorspeicher (coffer) abzulegen. Einmal gespeichert, kann der verschlüsselte Inhalt nicht mehr, ohne den Entschlüsselungscode, geöffnet oder gelesen werden. Dies bringt das höchste Level an Datensicherheit und Schutz. Remote Administration

TNAS Mobile 3 hat eine neue remote Administrator Funktion, welche es erlaubt das TNAS aus der Ferne zu managen. Mit Hilfe der App kann das TNAS in Echtzeit überwacht oder Befehle mit Adminrechten, wie Herunterfahren oder Neustarten ausgeführt werden. Auch Dienste können ein- oder abgeschaltet sowie aufs Terminal zugegriffen werden. Smartphone Backup

TNAS Mobile 3 Nutzer können Daten von ihrem Handy zum TNAS schicken. Somit spart man Platz auf dem Smartphone oder sichert wichtige Dateien, mit Leichtigkeit, direkt aufs NAS. Einfachere Dateinavigation

TNAS Mobile 3 kann Fotos, Videos, Musik und Dokumente sortieren und Klassifizieren in entsprechende Ordner zum schnellen Suchen mit Schlagwörtern, was die Effizienz steigert. Zudem helfen "Quick Access", "My Share", Favoriten und "Recent Access" bei schnellerem und einfacherem Zugriff auf Dateien. Persönlicher Speicher mit Datenschutz

TNAS Mobile 3 erlaubt Zugriff auf eigenen Speicher mit dem Smartphone. Der NAS-Speicher kann konfiguriert werden als verschlüsselter persönlicher Speicher oder als öffentlicher Speicherplatz zur Zusammenarbeit mit anderen. Andere Nutzer mit TNAS Mobile 3 können auch auf den öffentlichen Speicher zugreifen und Dateien ändern um die Zusammenarbeit zu verbessern. Einfaches Filesharing

Mit TNAS Mobile 3 können Dateien einfach mit Familie, Freunden, Mitarbeitern oder anderen geteilt werden, welche auch Zugriff auf das TNAS Netzwerk aus der Ferne haben. TNAS Mobile 3 bringt auch erweiterte Einstellungen für Ablaufdatum, Maximale Zugriffe, Downloadberechtigung, Passwortverifizierung und viele weitere Optionen. TNAS Mobile 3 ist für Android und iOS verfügbar. Um mehr über TNAS Mobile 3 zu erfahren schaut hier: https://www.terra-master.com/ Folgen Sie TerraMaster auf Social Media:

TerraMaster ist ein professioneller Anbieter von innovativen Speicherprodukten, wie z.B. NAS und DAS, mit wachsender Bekanntheit in über 40 Ländern und Regionen. Das Unternehmen verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung von Speichertechnologien, welche sich an Privatanwender sowie kleine und mittlere Unternehmen richten. Über TerraMaster

