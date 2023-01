Startseite Neue one4all E-Bike-Ladestation "LiON Box Max" Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-01-18 08:03. Smarte E-Bike Ladestation deckt 95 % der Akku-Systeme in D-A-CH ab! Die ONgineer GmbH aus dem westfälischen Espelkamp führt die smarte und komfortable E-Bike-Ladestation (https://www.ongineer.de/produkte/e-bike-ladestation-lion-box/) "LiON Box Max" mit one4all-Technololgie ein. So deckt die E-Bike Ladestation von ONgineer rund 95 % der aktuell verwendeten E-Bike-Akku-Systeme in Deutschland ab; also nur eine Ladestation für nahezu alle E-Bikes. Durch die geschickte Auswahl der Stecker lassen sich die unterschiedlichsten Räder laden. Die smarte Ladeelektronik erkennt automatische welche Parameter zu verwenden sind und lädt so nach den spezifischen Eigenschaften der Hersteller (z.B. BOSCH, Spezialized, BMZ, Yamaha, ...). Komfortabel und sicher - der Nutzer muss hierfür weder ein besonderes Kabel erwerben noch sein eigenes Ladegerät oder Kabel mit sich führen. Es besteht somit nicht die Gefahr, dass das eigene Ladegerät während des Ladens entwendet wird. Die LiON Box Max bietet Platz für zwei E-Bikes, diese können zeitgleich und völlig unabhängig voneinander geladen werden. Des Weiteren ist die LiON Box Max bereits mit einer integrierten Steckdose auf der Unterseite ausgestattet, optimal für denjenigen, der ein "exotischeres"-Akkumodell besitzt, so kann jeder an der LiON Box Max sein E-Bike laden! Seit 2019 bietet ONgineer komfortable Lösungen für das Laden, Parken und Aufbewahren von E-Bikes und deren Akkus. ONgineer produziert ausgereifte E-Bike-Ladestationen, Wallboxen für E-Bikes, Ständersysteme und robuste Produkte für die E-Scooter Infrastruktur. Alle Produkte der ONgineer folgen der Prämisse die Ressourcen unseres Planeten zu schonen und den Alltag für viele Menschen ein Stück einfacher zu machen! ONgineer ist ein innovatives und erfahrenes Entwicklungsunternehmen - fokussiert auf die vielversprechendsten Segmente des weltweit wachsenden Marktes für Mikromobilität. ONgineer - Entwickelt in Deutschland. Firmenkontakt

ONgineer GmbH

Patrick Weisskorn

Hindenburgring 9a

32339 Espelkamp

+49 5772 200 94 0

info@ongineer.de

https://www.ongineer.de/ Pressekontakt

