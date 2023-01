Startseite Aktion statt Reaktion im Vertrieb: So wird aktive Neukundengewinnung im Vertrieb erfolgreich Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-01-18 05:06. Aber was ist die beste Strategie für aktive Neukundengewinnung im Vertrieb? Wie kann man bei der Akquise erfolgreich sein? Vertriebler können nicht mehr nur auf Bestandskunden setzen. Die Zeiten, in denen es dem Vertrieb noch möglich war, sich auf die Pflege von Bestandskunden zu konzentrieren und neue Kunden zu vernachlässigen, sind lange vorbei. Inzwischen ist im Vertrieb die Akquise die einzige Möglichkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Umsatz im Vertrieb zu generieren. Die beste Vertriebsstrategie für aktive Neukundengewinnung ist eine Kombination aus verschiedenen Methoden. Um erfolgreich zu sein, sollte der Vertrieb folgende Schritte beachten: 1. Zielgruppe definieren: Wen möchten Sie mit deiner Akquise ansprechen? Welche Unternehmensgröße, welche Branchen, welcher Standort etc.? Je genauer Sie Ihre Zielgruppe definieren, desto leichter wird es ihnen fallen, passende Kontakte zu finden. 2. Kontakte finden: Wo finden Sie die richtigen Kontakte? Welche Messen und Konferenzen besucht Ihre Zielgruppe? Welche Online-Communitys gibt es? Recherchiere genau und nutze alle relevanten Quellen, um die richtigen Kontaktdaten zu finden. 3. Nach dem ersten Vertriebskontakt nicht aufgeben: Haben Sie keine Angst davor, sich mehrmals bei einem potenziellen Kunden zu melden. Oft ist es notwendig, mehrere Anläufe im Vertrieb zu unternehmen, bis Sie den richtigen Ansprechpartner gefunden haben oder einen Termin vereinbart haben. Bleiben Sie immer hartnäckig im Vertrieb und geben Sie nicht so schnell auf! 4. Interessante Angebote machen: Überlegen Sie genau, welches Angebot Sie potentiellen Kunden machen können. Welchen Mehrwert bietet es? Warum sollten sich Ihre Kunden dafür interessieren? Stellen Sie sicher, dass Ihr Angebot attraktiv und interessant ist und entsprechend eine Vertriebschance hat! 5. Regelmäßig akquirieren: Setzen Sie einen festen Akquise-Rhythmus - am besten täglich oder wöchentlich. So bleiben Sie dran und verlieren nicht die Motivation. Wichtig ist hierbei jedoch, qualitativ hochwertige Kontakte zu finden und nicht einfach blind irgendwelche Leute anzusprechen. Sonst werden Sie schnell Vertriebsfrust bekommen. Diese fünf Vertriebsschritte sind wichtig für die erfolgreiche Durchführung der Akquise im B2B-Vertrieb. Sie benötigen Unterstützung? KCC unterstützt Sie bei der erfolgreichen Durchführung der Akquise im B2B-Vertrieb. Unsere qualifizierten Mitarbeiter haben langjährige Erfahrung in diesem Bereich und können Ihnen helfen, die für Sie am besten geeignete Strategie zu entwickeln. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, damit wir gemeinsam Ihren Vertriebserfolg sichern können! (https://www.call-center-kcc.de/beratungsgespraech-anfordern/) KCC GmbH steht für 23 Jahre Erfahrung im Bereich Telefonmarketing und CallCenter im BtoB.

Unsere Leistungen sind auf Ihre Ziele und Bedürfnisse ausgerichtet. Wir unterstützen Sie auf allen Wegen Ihrer Telemarketing Kampagne, ob kleinere oder komplexe größere Projekte.

Eine umfassende Vertriebserfahrung aus verschiedenen Branchen ermöglicht unseren Kunden beste Ergebnisse. Wir arbeiten ausschließlich aus unserem Firmensitz in Köln und setzen keine Home Office-Lösungen ein.

Ihr professioneller Partner, wenn es um die Pflege und den Ausbau Ihrer Kundenkontakte geht. Kontakt

