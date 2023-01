Gibt es einen Unterschied zwischen ChatGPT und einem von Menschen erstellten Text?

Schwetzingen / Heidelberg Kennen Sie schon ChatGPT? Das Tool, das alle Texter dieser Erde arbeitslos machen soll - weil eine Maschine jetzt automatisch die Texte erstellt?

Was ist das für ein System?

Die Grundtechnik besteht darin, dass ein Chatbot, also ein automatisches Chatsystem, das Internet und damit nicht nur die Suchmaschinen, sondern auch wesentliche Webseiten, nach einer Anfrage durchsucht und die Lösung nicht nur als Link, sondern als Text veröffentlicht. All das soll in geschriebener, verständlicher Form geschehen. Dazu nutzt die KI, die künstliche Intelligenz, eine Datenbank, in der sie Wörter nach statistischer Wahrscheinlichkeit aneinanderreiht. Klingt spektakulär und das kann es auch sein, wenn man eine Suche ausführt.

Jedoch gehen die Bemühungen vieler Firmen gerade in eine andere Richtung: Das System ChatGPT soll einfach zu den Schlüsselwörtern (Keyworten) automatisch korrekten Text ausgeben und den schreibt man dann auf die Webseite, den Blog, in die Newsletter.

Das Problem mit automatisch generierten Texten

Was das automatische Aneinanderreihen von Texten betrifft, mag das eine schöne Sache sein. Jedoch werten alle Suchmaschinen automatisch erstellte Texte als minderwertig ab. Das bedeutet, wenn man seine Webseite oder Texte von einer Webseite mit ChatGPT oder einem anderen automatischen Texter-Tool erstellt, dann wird das automatisch zu einem deutlich schlechteren Auffinden der Webseite bis hin zur Verbannung aus dem Suchindex führen. Genau da fängt ein anderes Problem an. Diese Techniken greifen auf Webseiten zu, die als "wichtig" und als "wesentlich für dieses Problem / Thema" angesehen werden. Wenn man seine eigene Webseite also von Maschinen erstellen lässt, dann wird die Webseite, so schön sie dann auch aussehen mag und so viel Text man auch verwendet, als unwesentlich gekennzeichnet und damit im Suchergebnis nicht mehr erscheinen. Hier stellt sich die Frage: Wofür sollte man dann eigentlich noch SEO, also Suchmaschinenoptimierung mit Text und Struktur betreiben? Um in den Suchmaschinen im organischen Suchergebnis möglichst weit vorne gefunden zu werden.

Schnell billigen Text erstellen und im Ranking abstürzen

Wie verheerend sich die Idee, schnell viel Text zu veröffentlichen und dazu auch gerne Maschinen zum Schreiben hinzuzuziehen auswirkt, ist nicht erst seit dem prominenten Beispiel von BMW bekannt. Hier hatte eine besonders teure Werbeagentur die Idee, Google mit Spamseiten und möglichst vielen Suchbegriffen zu fluten. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Google sperrte die Webseite aus dem Suchindex aus. Was das für die Firma bedeutete, dürfte klar sein: Umsatzverluste und Imageschaden. Quelle: https://www.spiegel.de/netzwelt/web/suche-manipuliert-google-straft-bmw-...

Was nur Texter können - und warum sie Muttersprachler sein sollten

Wer je eine Bedienungsanleitung sehenden Auges durchgelesen hat, hat sich sicher auch schon einmal gefragt, wer solche Texte erstellt. Ja, das hat jeder von uns. Manche Webseite wurde zwar von Menschen geschrieben, aber Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Vielleicht haben sie Deutsch in einem Fernkurs gelernt oder leben im Ausland, wo die Arbeitszeit weniger kostet. Das Ergebnis sind Sätze und Aussagen, die nicht verwendet werden, Wortkonstrukte, die jeden halbwegs intelligenten Leser abschrecken. Daher sollte man immer einen Muttersprachler damit beauftragen, Texte zu erstellen, und dieser sollte sich dann auch mit dem Internet auskennen. Denn nur dann wissen diese Menschen, wie man Webseiten, Produkte und Dienstleistungen positiv positionieren kann.

Seit fast 20 Jahren mit eigenen Webseiten selbstständig, Autoren, SEO Experten, Freelancer

Wir sind ein Ehepaar, das seinen Familienbetrieb als SEO Experten und Texter / Content Creators in Deutsch aus Schwetzingen und Heidelberg betreibt. Wir liefern für eine einzelne Webseite, aber auch für ein großes Projekt Texte, die funktionieren. Das Beste daran: Wir arbeiten als Freelancer und das bedeutet, dass unsere Kunden immer nur das bezahlen, was sie wirklich benötigen. Sie fragen einen Text, eine Salespage, einen Blogartikel an und wir schreiben - zu einem vorher festgelegten Preis. Es gibt bei uns keine Krankheits- oder Urlaubsausfälle. Wir liefern pünktlich das Vereinbarte und zu den vereinbarten Kosten. Wir arbeiten dazu sehr erfolgreich mit der Plattform Fiverr zusammen (https://fiverr.com/Nastel) natürlich ist es auch möglich, sich über unsere Webseite zu informieren.

Das klingt interessant? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt auf.

