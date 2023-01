Startseite Dr.-Ing. Mandana Banedj-Schafii neu im PfW-Expert:innenbeirat Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-01-17 13:14. Neu im fachlichen Beirat der Partner für Wasser e.V. Berlin, 17.01.2023 - Der fachliche Beirat der Partner für Wasser wird um die Gebäude- und Gesundheitsexpertin Dr.-Ing. Mandana Banedj-Schafii erweitert. Dr. Schafii verfügt über eine übergreifende Kompetenz im Gesundheitswesen und der eng damit verbundenen technischen Gebäudeausrüstung, die besonderen Anforderungen genügen muss. Gesundheitswesen als Einheit von Raum und Heilkunst Dr. Schafii ist promovierte Bauingenieurin und hat über 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Gebäude- und Medizintechnik sowie Facility Management im Gesundheitswesen - Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen. 2008 gründete sie mandamehr , das 2021 in das Institut für Raum und Gesundheit in Bochum umgewandelt wurde. Ziel hierbei ist die Schaffung eines Reallabors für die optimale Gesundheits- und Pflegeversorgung der Menschen. "Der zentrale Gedanke, der mich bei allen meinen Projekten begleitet, ist mein Wunsch nach einer besseren und menschlicheren Gesundheitsversorgungsumgebung", so Dr. Schafii. Wertvolles Netzwerk für die politische Arbeit "Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Die umfassende Gesundheitsexpertise von Frau Dr. Banedj-Schafii beschert unserem Beirat eine sehr interessante inhaltliche Erweiterung. Sie verfügt zudem über ein für uns ebenfalls wertvolles Netzwerk. Hier spielen die Trinkwasserhygiene und die Gebäudetechnik mit Blick auf unser Fokusfeld Gesundheitswesen eine gewichtige Rolle. Das wird in Zukunft eher zu- als abnehmen", so der PfW-Vorsitzende Joachim Stücke. Trinkwasserhygiene in Einrichtungen der gesundheitlichen Daseinsvorsorge _Die Partner für Wasser e.V. haben sich im Januar 2016 in Berlin mit dem Ziel gegründet, für mehr Hygiene und Sicherheit im Umgang mit Trinkwasser in den sensiblen Einrichtungen der Daseinsvorsorge einzutreten. Studien im Bereich Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Zahnkliniken wurden bisher durchgeführt und veröffentlicht. Außerdem eine Metastudie und eine Bevölkerungsumfrage. Zuletzt haben die PfW eine Umfrage unter politischen Mandatsträger:innen zum Thema vorgestellt (14.12.2022). Für Presseveröffentlichungen sind alle Untersuchungen kostenfrei. Grundsätzlich wird für die jüngeren Erhebungen eine Schutzgebühr i.H. von 159€ verlangt._ _Link zur _ _Web-Seite_ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Partner für Wasser e.V.

Herr Udo Sonnenberg

Albrechtstrasse 13

10117 Berlin

Deutschland fon ..: 0049 30 8471225843

web ..: https://www.partnerfuerwasser.de/blog/pressemeldungen/dr-ing-mandana-ban...

email : presse@partnerfuerwasser.de Die Partner für Wasser e.V. haben sich im Januar 2016 in Berlin mit dem Ziel gegründet, für mehr Hygiene und Sicherheit im Umgang mit Trinkwasser in den sensiblen Einrichtungen der Daseinsvorsorge einzutreten. Der fachliche Beirat setzt sich aus versierten Persönlichkeiten der Branche zusammen. Pressekontakt: Partner für Wasser e.V.

Herr Udo Sonnenberg

Albrechtstrasse 13

10117 Berlin fon ..: 0049 30 8471225843

email : presse@partnerfuerwasser.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten