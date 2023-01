Startseite Frank Hoffmann Immobilien unterstützt das Mehrgenerationenhaus Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-17 13:05. Spenden für den "Kaffeeklatsch" gegen soziale Isolation Die Stiftung Tausendfüßler steht für Eigeninitiative, Beteiligung und persönliches Engagement in der Gemeinschaft. Ursprünglich aus einem Elternverein entstanden, übernimmt die Stiftung seit nunmehr 30 Jahren Verantwortung und fördert jeden Einzelnen - ob groß oder klein. Frank Hoffmann Immobilien würdigt diese Leistung seit Jahren durch regelmäßige Spenden. Frank Hoffmann Immobilien - Soziales Engagement (https://frankhoffmann-immobilien.de/soziales-engagement/) Frau Jystyna Engel, Leitung des Mehrgenerationenhauses, informiert: "Wir freuen uns sehr über das langjährige Engagement von Frank Hoffmann Immobilien, da wir regelmäßige Spenden effizienter einsetzen können. Zur Zeit verwenden wir das Geld für unseren sogenannten "Kaffeeklatsch" im Mehrgenerationenhaus Am Markt. Einmal im Monat laden wir ältere Menschen, die in Armut leben, ein und holen diese ein wenig aus ihrer sozialen Isolation heraus." Nach einem Rundgang im Mehrgenerationenhaus ist Martina Boyens, Pressesprecherin von Frank Hoffmann Immobilien, begeistert, wie umfangreich das Angebot ist: "Hier werden erschwingliche Kurse für alle Altersgruppen angeboten und Vereine finden einen Ort der Begegnung. Besonders hervorzuheben ist, dass das Mehrgenerationenhaus ein neuer Bürgertreffpunkt werden soll. Hier ist jeder herzlich willkommen, bei Regen auf den Bus zu warten oder einen Kaffee und ein Stück Kuchen zu genießen. Durch die Unterstützung der Stiftung können wir Menschen auf einer zusätzlichen Ebene helfen. Das freut uns als Familienmakler einfach." Besuchen Sie das Mehrgenerationenhaus bei Ihrem nächsten Stadtbummel. Es liegt zentral am Grünen Markt und ist montags bis freitags von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Übrigens: donnerstag gibt es immer Waffeln zum Selbstkostenpreis! Als nicht kommerzielle Institution ist die Stiftung Tausenfüßler auf Spenden angewiesen. Möchten auch Sie Unterstützer und Förderer werden? Dann melden Sie sich unter 04191- 76536-0 oder informieren Sie sich weiter unter Spendenseite der Stiftung Tausendfüßler (https://tausendfuessler-stiftung.de/spenden/) Das mittelständische Familienunternehmen wird erfolgreich geleitet von den Geschwistern Nicole Reise und Thore Hoffmann. Hier erleben Kunden ein vertrauensvolles Miteinander. Familiäre Werte wie Zuverlässigkeit, Verantwortung und Ehrlichkeit sind eine Selbstverständlichkeit und werden täglich gelebt. Eine hohe Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungen bestätigen die gebotene Qualität. Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab. Kontakt

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

04191-722620

presse@frankhoffmann-immobilien.de

www.frankhoffmann-immobilien.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten