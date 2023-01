Startseite Graph Blockchain schließt Entwicklung der Handelssoftware Optimum Coin Analyser ab Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-01-17 12:09. Toronto, Kanada - 17. Januar 2023 - Graph Blockchain Inc. (GBLC oder Graph Blockchain) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Optimum Coin Analyser, (Optimum Coin), die Entwicklung ihrer Handelssoftware abgeschlossen hat. Optimum Coin ist ein KI-gesteuertes Analysetool mit Fokus auf die Prognose des Bitcoin-Preises. Optimum Coin ruft kontinuierlich Social-Media-Daten ab, beobachtet und analysiert sie mit seiner KI-SaaS-Analyse-Engine im Hinblick auf den Coin-Handel. Dabei werden Influencer verfolgt, die Stimmungsrelevanz überwacht und prädiktive Analysen geliefert, um schließlich eine technische Analyse bereitzustellen. Die Entwicklung der Software wurde im Oktober 2022 fertiggestellt; das Backtesting wurden vor Kurzem abgeschlossen. Nach rigorosem Backtesting, das der jüngsten Bitcoin-Volatilität mit Korrelationen von bis zu 98 % stand hielt, ist Graph Blockchain nun bereit, die Software voranzutreiben. Die Software wird nun einige Wochen lang einem hypothetischen Handelstest unterzogen, danach wird das Unternehmen den Handel mit der Software mit einer Anfangsinvestition von 100.000 Dollar einleiten. Das Unternehmen ist begeistert über den Abschluss der Entwicklung der Handelssoftware von Optimum Coin. Dies war ein lang erwartetes Projekt von uns und wir freuen uns, der Einführung einen Schritt näher zu kommen. Wir werden die hypothetischen Handelstests fortsetzen und die Software sehr bald für Kunden bereitstellen. Wir glauben, dass diese Software Einfluss auf die Bitcoin-Branche nehmen wird. Wir freuen uns darauf, bald weitere Informationen bereitzustellen, sagt Paul Haber, Chief Executive Officer und Chairman des Unternehmens. Über Graph Blockchain Graph Blockchain bietet ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake (POS)-Miner, und Beyond the Moon Inc., einem auf IDO (Initial DEX Offerings) fokussierten Unternehmen, bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten. Durch seine strategischen Akquisitionen baut Graph ein Portfolio von Produkten und Technologien auf, die den DeFi-Markt anführen und Aktionären eine beispiellose Investition bieten werden. Weitere Informationen über Graph Blockchain und andere Unternehmensdaten finden Sie unter www.graphblockchain.com . Nähere Informationen erhalten Sie über: Paul Haber, Chief Executive Officer und Chairman des Unternehmens

Tel: (416) 318- 6501

E-Mail: phaber@graphblockchain.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder nicht antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die geplante Transaktion und die Geschäftstätigkeit von Optimum Coin Analyser Inc. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die potenzielle Unfähigkeit von Optimum Coin Analyser Inc., den Betrieb fortzuführen; die mit der Blockchain im Allgemeinen verbundenen Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die Canadian Securities Exchange und deren Marktregulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Graph Blockchain Inc.

Paul Haber

625 Howe Street, Suite 260

V6C 2T6 Vancouver, BC

Kanada email : phaber@graphblockchain.com Pressekontakt: Graph Blockchain Inc.

Paul Haber

625 Howe Street, Suite 260

V6C 2T6 Vancouver, BC email : phaber@graphblockchain.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten