OctaCam Video-Armbanduhr VA-120

Video-Armbanduhr VA-120

Zeigt die Zeit und nimmt auf Wunsch Videos, Fotos und Sprachnotizen auf - Full-HD-Kamera eingearbeitet ins Zifferblatt

- Für Videos in Full HD 1080p mit 30 Bildern/Sek. und 4K-Fotos mit 12 Megapixeln

- Großer 32 GB interner Speicher

- IR-Nachtsicht bei totaler Dunkelheit mit bis zu 1 m Reichweite

- Mikrofon für Videos mit Ton und separate Sprachaufnahmen

Die Kamera-Armbanduhr (https://www.pearl.de/mtrkw-4640-kamera-armbanduhren.shtml) von OctaCam (https://www.pearl.de/ar-2-396.shtml) mit Stil und cleveren Extras: Im Ziffernblatt mit Chronographen-Look ist eine hochauflösende Kamera integriert. So liest man jederzeit die Zeit ab und nimmt gleichzeitig ganz spontan Full-HD-Videos und 4K-Fotos mit 12 Megapixeln auf. Dank Infrarot-LEDs auch bei Nacht! Natürlich mit Ton: Dank integriertem Mikrofon bleiben die Videoaufnahmen nicht stumm. Und möchte man sich einmal etwas wichtiges merken, nimmt man einfach eine Sprachnotiz per Voicerekorder auf! Viel Platz für die Aufnahmen: In der Uhr ist ein 32 GB großer Speicher integriert. Bereits getätigte Aufnahmen lassen sich ganz bequem per USB-Verbindung auf dem PC speichern. Sogar als Webcam einsetzbar: Bei Verbindung mit dem PC wird die Uhr auch als Kamera erkannt. So nutzt man sie als mobile Kamera und Webcam - ganz nach Bedarf.

- Full-HD-Kamera eingearbeitet ins Zifferblatt

- Video-Auflösung: Full HD 1920 x 1080 Pixel (1080p) mit 30 Bildern/Sek.

- Foto-Auflösung: 4K 4032 x 3024 Pixel (12 Megapixel)

- Format Video: AVI, Foto: JPG

- Infrarot-Nachtsicht über 4 IR-LEDs: bis 1 m Reichweite

- Mikrofon für Videos mit Ton und separate Sprachaufnahmen

- Speicher: 32 GB (intern)

- Übertragung der Aufnahmen per USB möglich: kompatibel mit Windows, OS X und Linux

- Webcam-Funktion bei Verbindung mit PC

- Wasserdicht bis 3 ATM

- Integrierter Li-Ion-Akku mit 300 mAh für bis zu 90 Minuten Video-Aufzeichnung bei Tag und 45 Minuten bei Nacht, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Auswechselbare Knopfzelle für Uhrenbetrieb

- Armband aus Kunstleder (PU)

- Maße: 255 x 50 x 15 mm, Gewicht: 75 g

- Armband-Uhr VA-120 inklusive USB-Daten und -Ladekabel, Ersatz-Ladeabdeckung und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107406888 Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3317-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3317-1320.shtml Presseinformation mit Bildlerlinks: https://magentacloud.de/s/An56r4aRqNrcrZD PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

