Startseite Neue Seminare der GUTJAHR-Akademie ab 26. Januar Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-17 10:35. 30 Veranstaltungen geplant Bickenbach/Bergstraße, 17. Januar 2023. Die neue Warmwasser-Flächenheizung ist ebenso Thema wie barrierefreies Bauen und die Verlegung von Fliesen und Naturstein im Außenbereich: Ende Januar startet das diesjährige Schulungsprogramm der GUTJAHR-Akademie. Insgesamt bietet Gutjahr rund 30 zentrale Veranstaltungen für Handwerker, Architekten, Ingenieure, Sachverständige und Fachhändler - online und in Präsenz. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Vor einem Jahr hat das südhessische Unternehmen alle Seminare, Webinare und Roadshows unter dem Dach der GUTJAHR-Akademie zusammengefasst. In diesem Jahr ist das Schulungsangebot noch einmal größer geworden. "Unser Ziel ist es, Planer und Ausführende bestmöglich bei ihrer Arbeit zu unterstützen", sagt Stefan Reichert, Leiter der GUTJAHR-Akademie. "Wer an den Veranstaltungen teilnimmt, profitiert von hochwertigen und vor allem passenden Informationen von Experten für Experten und von Tipps und Tricks für die Verarbeitung." Und das kommt gut an: Im vergangenen Jahr waren viele der Präsenzveranstaltungen ausgebucht, an den Webinaren haben mitunter mehr als 100 Profis teilgenommen. Jetzt online anmelden

Die Schulungssaison startet am 26. Januar mit einem "heißen" Neuprodukt: In einem Webinar zeigt Gutjahr, wie das neue Warmwasser-Flächenheizungssystem verarbeitet wird - live aus dem Digitalstudio am Firmensitz in Bickenbach. Im ersten Präsenzseminar geht es um XXL-Formate für den Außen- und Innenbereich. "Dieses Seminar veranstalten wir zusammen mit Ardex und Marcrist. Es findet insgesamt sieben Mal an unterschiedlichen Orten statt", so Reichert. Der erste Termin ist am 2. Februar in Weinheim. Für diese und alle anderen Schulungen können sich Interessierte unter www.gutjahr.com/akademie anmelden. Hier finden sie zudem eine Übersicht über die geplanten Veranstaltungen und können einen Newsletter mit den aktuellen Angeboten abonnieren. Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen - auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten. Firmenkontakt

