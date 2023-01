Startseite Sauberes Fassadenbild Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-01-17 10:22. TeFix für Holzverbindungen ohne Vorbohren und Versenken Fassadenbekleidungen aus Holz präsentieren sich mit einer natürlichen Optik. Bei ihrer Montage sollten Riss- und Spaltbildungen vermieden werden. Denn diese stören nicht nur den Gesamteindruck, sondern können auch zu Schäden durch Feuchtigkeitseintritt und Insektenbefall führen. Insbesondere harte Hölzer verlangen daher meist ein Vorbohren. Dies muss jedoch nicht sein - wie Sihga mit der Holzschraube TeFix zeigt. Bei der Montage von Fassadenbekleidungen aus Holz sind Befestigungslösungen gefragt, die sich sowohl durch Effizienz als auch durch ein sauberes Endergebnis auszeichnen. Diese Anforderungen vereint Sihga mit der Holzschraube TeFix. Denn sie ermöglicht ein einfaches Eindrehen - ohne Vorbohren und Vorsenken. Auf diese Weise werden Montagezeiten verkürzt. Zugleich verfügt die Schraube über einen speziell ausgebildeten Reibschaft. Dieser verhindert Riss- und Spaltbildungen. So bohrt er die Diele vor und gewährleistet das Quellen und Schwinden des Holzes. Des Weiteren verfügt TeFix über einen optimierten, mehrstufigen Schraubenkopf. Dünn und mit Sägezahnrippen ausgestattet, verhindert er ein Verdrängen oder Absplittern des Holzes. Geeignet ist die Schraube damit für nahezu alle Weich-, Hart- und Thermohölzer. TeFix besteht aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl und ist damit gegen Korrosion geschützt - und für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Geliefert wird die Schraube mit dem passenden Zubehör bestehend aus SihgaFix Edelstahl-Bit, Systemstift und Montageanleitung. Eine optimale Ergänzung bietet hierzu KompeFix von Sihga. Das System sorgt für den nötigen Abstand zwischen zwei Hölzern und gewährleistet so eine gute Durchlüftung. Mit TeFix bietet Sihga eine Befestigungslösung, welche die Lebensdauer der Fassadenverkleidung positiv beeinflusst und zugleich eine effiziente und sichere Montage ermöglicht. Weitere Informationen erhalten Interessierte auch auf www.sihga.com . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SIHGA GmbH

Die SIHGA GmbH mit Sitz im oberösterreichischen Gmunden ist Innovationsführer für Befestigungstechnik im Holzbau. Mit seinen Lösungen beliefert das Unternehmen Kunden aus Industrie und Gewerbe sowie ausgewählte Fachhändler. Das Produktprogramm umfasst Systeme für die Anwendungsschwerpunkte Holz-, Fassaden-, Terrassen- und Wasserbau. Hierzu zählen Systemschrauben und -verbinder, Lastaufnahmemittel und spezielle Lösungen für den Holzbau sowie den konstruktiven Holzschutz. SIHGA verfügt über 80 Patente, Gebrauchsmuster- und Markenregistrierungen. Unlängst wurde das Unternehmen mit dem österreichischen Staatswappen ausgezeichnet. Dies erhalten Firmen, die sich durch außergewöhnliche Leistungen um die österreichische Wirtschaft verdient gemacht haben und in ihrer Branche eine führende und allgemein geachtete Stellung innehaben. Bislang dürfen lediglich 0,4 Prozent aller österreichischen Firmen diese Auszeichnung führen. Seit 2020 ist die SIHGA GmbH auch als "Klimaneutrales Unternehmen" ausgezeichnet.

