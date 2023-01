Startseite L'Oreal Australia & New Zealand setzen auf Productsup zur Optimierung des Verkaufs und für schnelleres Wachstum Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-16 14:46. Mehr Kontrolle über die Produktdaten senkt die Kosten und fördert das Wachstum Berlin, 16. Januar 2023: Um seine Commerce-Aktivitäten zu verbessern, nutzt L'Oreal Australia & New Zealand (ANZ), Teil der weltweiten L'Oreal Group, die führende Product-to-Consumer (P2C) -Plattform von Productsup. Somit liefert das Beauty-Unternehmen den Verbrauchern umfassende, relevante und genaue Produktinformationen. Als Partner für das Feed-Management wird Productsup dazu beitragen, die Go-to-Market-Strategie von L'Oreal ANZ in der APAC-Region zu beschleunigen, so dass das Unternehmen mehr Kunden über mehr Kanäle als je zuvor erreichen kann. "L'Oreal war schon immer ein Vorreiter für technologische Innovationen in der Schönheitsindustrie und hat dazu bestehende Grenzen überschritten", sagt Vincent Peters, CEO Productsup. "Von der Entwicklung eines eigenen Systems für künstliche Intelligenz, das das Verbraucherverhalten online analysiert, bis hin zur Einführung von Erlebnissen im Metaverse hat die Marke den Ruf, Trends zu erkennen, bevor sie viral gehen. Wir freuen uns darauf, L'Oreal ANZ dabei zu helfen, Qualität, Authentizität und Effizienz bei den Produktinformationen an jedem Kundenkontaktpunkt zu gewährleisten." Mit 31 Make-up-, Haar-, Duft-, Hautpflege- und Sonnenschutzmarken in seinem Portfolio verfügt L'Oreal ANZ über eine große Menge an unterschiedlichen Produktinformationen, die das Unternehmen kontinuierlich bereinigen, ergänzen und über verschiedene Marketing- und Vertriebskanäle verteilen muss. Die P2C-Plattform von Productsup ermöglicht L'Oreal ANZ einen vollständigen Überblick über seine Produktfeeds und automatisiert manuelle Prozesse. Das gewährleistet die Kontrolle und Flexibilität, die für die Verwaltung einer starken Omnichannel-Markenpräsenz unabhängig vom Kanal erforderlich sind. "Wir brauchten eine Enterprise Plattform, die komplexe Daten verarbeiten kann, sich in unserem bestehenden Tech-Stack integrieren lässt und einen umfassenden Überblick über unser Produktdaten-Ökosystem bietet - und das alles mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche", sagt Cristina Borsaru, Head of Search bei L'Oreal ANZ. "Die Product-to-Consumer-Plattform von Productsup erfüllt all diese Anforderungen und stattet unser Team mit der Spitzentechnologie aus, die wir benötigen, um die Verbraucher auf die schnellste und kostengünstigste Weise zu erreichen." Hier erfahren Sie mehr über die P2C-Plattform und Feed-Management-Lösungen von Productsup: https://www.productsup.com/solutions/feed-management/.

https://www.productsup.com/solutions/feed-management/ Über Productsup

Mit Productsup können Marken, Einzelhändler, Dienstleister und Marktplätze die Herausforderungen des Commerce Chaos meistern. Die Product-to-Consumer-Plattform (P2C) von Productsup verarbeitet monatlich über zwei Billionen Produkte und ermöglicht langfristigen Geschäftserfolg - mit seiner einzigartigen globalen, strategischen und skalierbaren Plattform, die sämtliche Informations-Wertschöpfungsketten vom Produkt zum Verbraucher über alle Plattformen, Kanäle und Technologien hinweg abbilden kann. Productsup, gegründet 2010 und mit Hauptsitz in Berlin, hat mittlerweile über 250 Mitarbeiter in Büros auf der ganzen Welt. Productsup arbeitet mit über 900 Marken zusammen, darunter IKEA, Sephora, Beiersdorf, Redbubble und ALDI. Mehr erfahren unter www.productsup.com/de. Firmenkontakt

Products Up GmbH

Megan Perkins

Alex-Wedding-Str. 5

10178 Berlin

+49 611 74131-55

productsup@finkfuchs.de

https://www.productsup.com/de/ Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Lena Wiegand

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

+49 611 74131-55

productsup@finkfuchs.de

www.finkfuchs.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten