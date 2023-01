Startseite schalkesopa Fan-Clup Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-16 14:07. Wir lieben die Musik von schalkesopa ( Robert Schmalohr ) einfach . Auch lieben wir seine Freude und seiner Liebe die er in seine Songs bringt . Der SchalkesOpa Fanclub wurde offiziell ins Leben gerufen, um den talentierten Sänger und Songwriter Robert Schmalohr alias SchalkesOpa zu unterstützen. Der gewinnorientierte Verein, der von dem engagierten Michael Weber ins Leben gerufen wurde, hat das Ziel, ein breiteres Publikum mit SchalkesOpas Musik und Talent bekannt zu machen und ihn dabei zu unterstützen, seine Karriere auf die nächste Stufe zu bringen. SchalkesOpa ist ein vielseitiger Künstler, der sowohl deutschen Pop als auch Pop-Rock präsentiert und auch eigene Songs schreibt. Um die Produktion dieser Songs zu unterstützen, sind Spenden sehr willkommen und werden dazu beitragen, die Vision des Künstlers Wirklichkeit werden zu lassen. Der Fanclub bietet unterschiedliche Mitgliederstufen an, die viele Vorteile für die Mitglieder mit sich bringen. Im Frühjahr wird der Fanclub auch eine eigene Homepage mit einem umfangreichen Mitgliederbereich haben, in dem man sich mit anderen Fans vernetzen und exklusive Inhalte genießen kann. Es gibt zudem verschiedene Möglichkeiten, mit SchalkesOpa in Kontakt zu treten und ihm auf seiner Reise zum Erfolg nahe zu sein. Wir laden alle Fans von SchalkesOpa herzlich ein, dem Fanclub beizutreten und ihn auf seinem Weg zum Erfolg zu unterstützen. Seine Musik und sein Talent verdienen es, von einem breiten Publikum geschätzt zu werden. Fanclub von schalkesopa ( Robert Schmalohr ) Kontakt

schalkesopa Fanclub

Michael Weber

Am Dorfteich 1A

18334 Böhlendorf

015110261814

webermichael76@gmx.de

https://getnext.to/schalkesopa