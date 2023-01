Startseite Wireless laden mit dem beliebig zusammenstellbaren Schreibtischset, wählbar aus Stiftehalter, kabelloser Maus und Kaffeebecher m Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-16 09:07. 5W wireless charging in einem Stiftehalter, erweiterbar durch kabellose Maus und Kaffeebecher - alle mit beleuchtetem Logo sowie einem Notizbuch Das frei zusammenstellbare Schreibtischset M-Box "Welcome" (https://www.mrdisc.com/neuheiten/70194/m-box-welcome?c=199) bietet zur Auswahl einen 5W wireless charching Stiftehalter, einen Kaffeebecher, eine kabellose Maus und ein Notizbuch. Alle diese Artikel von MrDISC (https://www.mrdisc.com) können in beliebiger Anzahl zusammengestellt werden. Die beleuchtete Light up Logo Gravur lässt den Schriftzug beim wirless ladenenden Stiftehalter, der kabellosen Maus und dem Kaffeebecher von hinten strahlen. Mit Hilfe von Siebdrucktransfer findet ein Logo auf dem Notizbuch Platz. Im einzigartigen Stiftehalter kann neben der Aufbewahrung zusätzlich ein QI-fähiges Smartphone, wie den Androids der neusten Generation und für iOS ab dem iPhone 8, kabellos geladen werden. Das Logo wird sobald der Stiftehalter angeschlossen ist von hinten beleuchtet. Weiterhin ist der Stiftehalter mit 2 USB-Ports zum herkömmlichen Laden per Kabel ausgestattet. Auch bei der wiederaufladbaren, kabellosen Maus leuchtet das Logo nach einer Gravur. Innerhalb von 3 Stunden ist die 300mAh Lithium-Poly Batterie wieder vollständig geladen. Die Verbindungsgeschwindigkeit zum USB-Adapter liegt bei 125Hz. Zwischen den beiden Tasten liegt das Scroll-und Klickrad. Die Reaktionsgeschwindigkeit kann individuell eingestellt werden. Die Maus ist kompatibel mit allen gängigen Windows- und Mac Systemen. Das Logo des leuchtenden Kaffeebechers wirkt werbewirksam in jeder Hand. Ein silberner Deckel zum Verschließen wird mitgeliefert. Aus 160 cremefarbenen, linierten Seiten 80g/m2 Papier und einem Frontcover besteht das DIN A5 Notizbuch. Im Frontcover befindet sich in einem Fach Platz für einen Stift, Dokumente und für ein Handy mit einer Breite bis zu 8cm. Das Schreibtischset weist neben dem ansprechenden Design, leuchtender werblicher Wirkung, auch technische Besonderheiten wie modernste Lademöglichkeit auf. Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte. Kontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

info@mrdisc.de

