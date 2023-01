Startseite Grupa Bis-Pol HR - Vermittlung von Saisonarbeitskräften aus deutschsprachigen Ländern Pressetext verfasst von anatoly41 am Mo, 2023-01-16 09:04. In vielen europäischen Ländern werden Arbeitskräfte auf saisonaler Basis benötigt. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein und reichen von den Anforderungen der Branche bis zu finanziellen Erwägungen. Die saisonale Beschäftigung unterscheidet sich jedoch erheblich von der regulären Beschäftigung, und viele ihrer Aspekte sind oft schwer zu durchschauen. Der Bedarf an einem Unternehmen, das qualifizierte Saisonarbeitskräfte vermittelt, ist auf dem Markt seit langem spürbar. Glücklicherweise ist Grupa Bis-Pol HR hier, um eine Lösung für dieses Problem zu bieten. Wir stellen vor: Grupa Bis-Pol HR Grupa Bis-Pol HR ist eine der wenigen Agenturen, die sich auf die Vermittlung von Kandidaten für Saisonarbeit in der Landwirtschaft, im Gartenbau und in verschiedenen anderen Sektoren spezialisiert hat. Sie bietet ihre Dienstleistungen hauptsächlich auf dem europäischen Arbeitsmarkt an, wo sie den Ruf hat, eines der vertrauenswürdigsten Vermittlungsunternehmen ihrer Art zu sein. Grupa Bis-Pol HR trat 1989 in den europäischen Arbeitsmarkt ein. Obwohl das Unternehmen relativ klein ist, verfolgt es einen individuellen, kundenorientierten Ansatz, bei dem die Qualität und nicht die Quantität im Vordergrund steht. Von Grupa Bis-Pol HR angebotene Dienstleistungen Grupa Bis-Pol HR ist auf die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit saisonalen Arbeitsanforderungen spezialisiert. Rekrutierung Als Sourcing-Agentur rekrutiert Grupa Bis-Pol HR Arbeitskräfte entsprechend den Anforderungen der Kunden. Sie ist verantwortlich für die Durchführung des Einstellungsverfahrens, die Durchführung von Vorstellungsgesprächen mit den Kandidaten und die Auswahl der besten Bewerber. Nach Abschluss der Rekrutierung übermittelt Grupa Bis-Pol HR seinen Kunden eine Liste der eingestellten Arbeitnehmer, die direkt im Unternehmen des Kunden beschäftigt werden. Kunden, die ein großes Team von Arbeitskräften benötigen, können direkt an Treffen mit Kandidaten in Polen teilnehmen. Dies kann den Kunden helfen, ihr Unternehmen und ihre Stellenangebote direkt den Bewerbern zu präsentieren. Grupa Bis-Pol HR garantiert, dass die benötigte Anzahl von Arbeitnehmern ihre Arbeit pünktlich und nach den Wünschen des Kunden aufnimmt. Arbeitnehmerüberlassung Grupa Bis-Pol HR stellt Arbeitnehmer ein, die dann für ihre Kunden arbeiten. Die Vermittlungsagentur übernimmt die gesamte Verantwortung für die Verträge, die Gehaltsabrechnungen, die Steuern und die Versicherungen der Arbeitnehmer. Sie informiert auch die zuständigen Institutionen im Land des Kunden. Die Mitarbeiter von Grupa Bis-Pol HR arbeiten nach dem europäischen Formular A1, das bestätigt, dass die Arbeitnehmer versichert sind und alle Beiträge in Polen gezahlt werden. Mit dem Arbeitskräfteleasing erhalten die Kunden die perfekte Lösung für Saisonarbeiter. Es reduziert nicht nur den Verwaltungsaufwand für die Kunden, sondern spart ihnen auch viel Zeit. Grupa Bis-Pol HR kümmert sich bei Bedarf auch um die Personalfluktuation. Die Kunden zahlen nur für die tatsächlich geleistete Arbeit eines Arbeitnehmers. Mit wettbewerbsfähigen Gebühren ist diese Vermittlungsagentur ideal für Unternehmen, die auf der Suche nach Saisonarbeitskräften sind. Weitere Informationen über diese Beschaffungsagentur finden Sie unter https://www.polnischesaisonarbeiter.de/ Über Grupa Bis-Pol HR Grupa Bis-Pol HR ist eine Vermittlungsagentur, die auf die Anwerbung von Saisonarbeitskräften für den europäischen Arbeitsmarkt spezialisiert ist. Sie vermittelt hauptsächlich Arbeitskräfte aus 4 deutschsprachigen Ländern und einigen anderen EU-Ländern. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten