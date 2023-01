Startseite OG|CON online - Deutschlands führender Online-Kongress zum Thema NFTs mit Gary Vaynerchuk als Special Guest Pressetext verfasst von ogcon am So, 2023-01-15 18:07. Wien, 15. Januar 2023 - Die “OG|CON online” wird als Deutschlands führender Online-Kongress zum Thema NFTs (Non-Fungible Tokens) am 25. März 2023 und 26. März 2023 stattfinden. Nach dem erfolgreichen Durchführen des Live Kongresses in Amsterdam im Oktober 2022, sind die Organisatoren erneut bereit, eine Plattform für Fachexperten, Investoren und Interessierte zu schaffen, um sich über die neuesten Entwicklungen und Anwendungen von NFTs zu informieren und zu diskutieren. Der Kongress wird von einer Gruppe von Branchenexperten geleitet und umfasst Vorträge von renommierten Referenten, Panels und Workshops. Besonders freuen wir uns, Gary Vaynerchuk als Special Guest begrüßen zu dürfen, der seine Erfahrungen und Einsichten im Bereich der digitalen Vermögenswerte teilen wird. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich mit anderen Branchenexperten zu vernetzen und sich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich der NFTs auf dem Laufenden zu halten. "Wir sind begeistert, Deutschlands führenden Online-Kongress zum Thema NFTs erneut durchzuführen und die Möglichkeit zu bieten, dass sich Experten, Investoren und Interessierte auf einer Plattform treffen und ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen können. Wir sind besonders glücklich, Gary Vaynerchuk als Special Guest begrüßen zu dürfen und die Teilnehmer von seinen Einsichten und Erfahrungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte profitieren lassen zu können", sagt Benno Siebern, Organisator des Kongresses. Der Kongress richtet sich an alle, die sich für NFTs interessieren, einschließlich Entwickler, Investoren, Künstler und Sammler. Anmeldungen sind ab sofort möglich und die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen zum Kongress, einschließlich des Programms und der Referenten, finden Sie auf der offiziellen Website: https://ogcon.online. Kontakt:

MetaWelten

Benno Siebern

presse@ogcon.de

+49 (0)177 828 07 27 Anhang Größe Image20230115141856.png 333.78 KB Über ogcon Komplettes Benutzerprofil betrachten