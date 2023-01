Startseite Gefährliche Dolmetscher Pressetext verfasst von Übersetzer Russisch am So, 2023-01-15 16:27. Was passiert eigentlich, wenn ein Übersetzer einen Flüchtling falsch übersetzt? Weil er ihm schaden will. Solche Mitarbeiter gibt es u.a. beim BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) in Berlin: Die Dolmetscher und Übersetzer sollen ganz im Sinne der Regime handeln, vor denen man geflüchtet ist, und die Situation für ihre Landsleute in Deutschland so massiv verschlechtern. Details: https://fachdolmetscher-russisch.de/nachrichten/ Fachdolmetscher und #Übersetzer für #Russisch Igor Plotkin ist verantwortlich dafür, dass man die Sprachbarriere Deutsch - Russisch überwindet: Optimaler Dialog auf Russisch und Deutsch. #Dolmetscher aus #Dortmund befasst sich vorwiegend mit juristischen Themen, da er sich nach dem Studium der Rechtswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum ein profundes juristisches Fachwissen angeeignet hat. Außerdem ist er seit Jahren fußballbegeistert, war ein leidenschaftlicher Fußballspieler und ist immer noch ein Fan. Das erlaubt ihm, die fußballbezogenen Texte fachmännisch zu übersetzen, z. B. die Fan Guide für die Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und Österreich und mannigfaltige Texte über die Bundesliga, UEFA Champions League, russische Premier League sowie mehrere weitere Fußballprojekte. Das bedeutet für seine Leser und Kunden, man führt optimalen mündlichen und schriftlichen Dialog auf Russisch und Deutsch und erhält regelmäßig aktuelle Nachrichten aus Deutschland und Russland. Anhang Größe Russisch-Dolmetscher-Übersetzer Igor Plotkin in Dortmund.jpg 81.6 KB Über Übersetzer Russisch Vorname

