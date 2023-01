Startseite ILLERHAUS und TUI Cruises planen mit Weitblick Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-01-11 12:47. Zusammenarbeit für mehr MICE-Veranstaltungen an Bord der Mein Schiff Flotte Kreuzfahrtschiff und Tagungsveranstaltung? - das passt für Viele auf den ersten Blick nicht so recht zusammen.

Um diesen Horizont zu weiten, unterstützt Illerhaus Marketing seit November 2022 TUI Cruises. Denn was TUI Cruises mit der Mein Schiff Flotte bietet ist eine perfekte All-in-One Location: Neben Hotel, Tagungsmöglichkeiten und Restaurants sind alle wichtigen Dienstleister mit an Bord. Tagungstechnik, Fotografen, passender Blumenschmuck oder der Club zum Feiern der Firmenerfolge. Die perfekte Verbindung unter einem Dach. Dies durfte Doreen Feldmann aus dem Illerhaus-Team kürzlich selbst erleben. "Zunächst war ich ein wenig skeptisch, ob ein Kreuzfahrtschiff wirklich der richtige Ort für MICE-Veranstaltungen ist. Jetzt bin ich komplett überzeugt. Hier ist alles möglich - Tagen, Weiterbildung, Netzwerken und unvergesslich Reisen!", resümierte sie nach der Besichtigung der Mein Schiff 3 in Bremerhaven. MICE Planer erhalten alle Services aus einer Hand vom TUI Cruises Incentives & Business Events Team. Von der Planung der Anreise über die gesamte Organisation des Programms wie Landausflüge mit eigenem Guide, Kreativworkshops, Fine Dining, Gin-Tasting, Sport-Sessions oder ein Firmen-Foto-Shooting - das Team berät und setzt um. So entstehen einzigartige Events - und das bei voller Kostenkontrolle und Planungssicherheit. Denn auch Veranstaltungs-Highlights wie ein 5-Gänge-Menü mit Service am Platz im Restaurant Atlantik sind wie die meisten Leistungen im Reisepreis enthalten. Die Resonanz auf die ersten Sales- & Marketing Aktivitäten waren sehr positiv. "Das kann ich sehr gut nachvollziehen", so die Agentur-Inhaberin Susanne Illerhaus. "Eine Schiffsreise, gepaart mit gemeinsamen Erlebnissen, die die Teams verbinden, bleibt einfach in den Köpfen und erreicht vor allem die Herzen, und das ist doch meist das Ziel einer solchen Veranstaltung." Und wie sieht es in Punkto Nachhaltigkeit aus? Dies fragen wir Stephanie Bayer vom TUI Cruises Team. "Die Mein Schiff Flotte ist eine der umweltfreundlichsten Kreuzfahrtflotten der Welt", erklärt sie hierzu und erörtert so einiges über herausragende Energieeffizienz, umfassendes Abfallmanagement und die innovativen Abgasreinigungssysteme. "Nicht zu vernachlässigen sind auch die kurzen Wege der Logistik bei Veranstaltungen ab/in deutschen Häfen. Das All-in-One Paket ist jederzeit startklar und bedarf keiner weiteren Transportwege." Kreuzfahrt-Team-Veranstaltung können inspirierend, bereichernd und wertvoll sein. Denn mit dem Blick übers Meer zum Horizont lassen sich gemeinsame Ziele und Zukunftspläne viel leichter visualisieren. SSeit 22 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 75 MICE Branchentreffs, über 115 Fam Trips sowie diverse Roadshows und MICE Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte. Firmenkontakt

