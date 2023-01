Startseite auvisio Passive 2-Wege-Stereo-Lautsprecher mit 240 Watt Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-01-11 10:31. Für besten Stereo-Sound: Holzbauweise mit sehr guten Klangeigenschaften - Großer 5"-Tief- und Mitteltöner

- Elegantes Design mit abnehmbarer Frontabdeckung Für besten Stereo-Sound schließt man das passive 2-Wege Lautsprecher-Set (https://www.pearl.de/mtrkw-12032-passive-2-wege-lautsprecher-sets.shtml) von auvisio (https://www.pearl.de/ar-2-2.shtml) einfach an die HiFi-Anlage oder den Verstärker an. Schon genießt man den besten Sound dank Holzbauweise mit sehr guten Klangeigenschaften! Können auch lauter: Mit 60 Watt Ausgangsleistung je Lautsprecher und bis zu 240 Watt Musik-Spitzenleistung beschallt man seine Gäste bei der Hausparty, Geburtstagsfeier und mehr. Machen dank elegantem Design in Schwarz mit abnehmbarer Frontabdeckung überall eine gute Figur. - Klangstarkes 2-Wege-Lautsprecher-Paar: für besten Stereo-Sound

- 5"-Tief-/Mitteltöner und 1"-Höchtöner mit Seidenkalotte

- Holzbauweise mit sehr guten Klangeigenschaften

- Bassausgleichsöffnung auf der Rückseite

- Ausgangsleistung (RMS): je 60 Watt, Musik-Spitzenleistung: 240 Watt

- Frequenzbereich: 30 - 20.000 Hz

- Signal-Rausch-Abstand: mind. 85 dB(A)

- Elegantes Design in Schwarz mit abnehmbarer Frontabdeckung

- Material: MDF und ABS

- Länge Lautsprecher-Anschlusskabel: 2x 2 m

- Betriebs-Art: passiv (über Hifi-Anlage oder Verstärker)

- Maße: je 15 x 24,5 x 17,2 cm, Gewicht: 2,72 kg

- 2x 2-Wege-Lautsprecher inklusive 2x Lautsprecherkabel und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107405836 Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3350-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3350-1262.shtml Auch im Bundle mit WLAN-HiFi-Receiver

VR-Radio WLAN-HiFi-Receiver mit Internetradio, DAB+, UKW & Lautsprecher, 240 Watt

Preis: 349,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3352-625 Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/PL4zgZd8eH4CHoE PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

