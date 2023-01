Startseite Konzentrierte Vitalstoffe für die Herzgesundheit Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-01-11 10:30. Um das Herz in seiner Leistungsfähigkeit zu fördern und gleichzeitig auch zu entlasten, hat Natura Vitalis das Produkt "Herzvitamine" entwickelt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die führende Todesursache in Deutschland und verursachen laut Robert Koch-Institut insgesamt etwa 40 Prozent aller Sterbefälle. Darüber hinaus sind sie mit erheblichen individuellen Krankheitsfolgen verbunden und verursachen hohe gesellschaftliche Krankheitskosten. Weiterhin heißt es: Die wichtigsten beeinflussbaren Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind kardiometabolische Erkrankungen wie Hypertonie, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen und Adipositas sowie gesundheitsbeeinträchtigende Verhaltensweisen wie Rauchen, körperliche Inaktivität und ungesunde Ernährung. Der Vorteil: Diese Risikofaktoren können durch gesundheitsbewusstes Verhalten und medikamentöse Therapien beeinflusst werden und eröffnen ein großes Präventionspotential für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. "Dazu kommen unsere eigenen Möglichkeiten, die täglichen Höchstleistungen des Herzens zu fördern. Durchschnittlich schlägt es jeden Tag rund 100.000-mal und hält alle unsere Körperfunktionen in Gang. Das Herz pumpt pro Tag 7000 Liter Blut durch das Gefäßsystem, versorgt Organe und Muskeln mit Sauerstoff und Nährstoffen. Wir können dieses aktive zentrale Organ mit natürlichen Nährstoffen fördern, die die über sechs Milliarden hochspezialisierten Herzmuskelzellen bei guter Laune und vor allem im richtigen Takt halten", sagt Frank Felte, Gründer und Inhaber von Natura Vitalis, einem der bekanntesten und führenden Hersteller natürlicher Vitalstoffe und Nahrungsergänzung in Deutschland (www.naturavitalis.de). Das Unternehmen aus Essen und legt höchsten Wert auf kontinuierliche Weiter- und Neuentwicklungen von Gesundheitsprodukten auf wissenschaftlicher Basis. Um das Herz in seiner Leistungsfähigkeit zu fördern und gleichzeitig auch zu entlasten, hat Natura Vitalis schon vor einigen Jahren das besondere Produkt "Herzvitamine" entwickelt. Es enthält eine spezielle Nährstoffrezeptur, die für gute Laune bei unserem Herzen sorgt. "Das Produkt enthält eine Vielzahl natürlicher Vitalstoffe. So wie unser Körper viele Nährstoffe für den Antrieb braucht, muss auch unser Herz genügend Energie haben, um zu pumpen, pumpen und zu pumpen", betont Frank Felte und weist auf einige besondere Inhaltsstoffe hin. Allem voran enthält das Produkt das Mineral Kalium. Kalium ist nämlich der Vitalstoff, der dafür sorgt, dass der Herzschlag regelmäßig stattfindet und nicht "stolpert", da Kalium zu einer normalen Muskelfunktion beiträgt. Ferner trägt Kalium zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks bei und fördert die Muskelfunktion. Fehlt dieser immens wichtige Mineralstoff kann es zu gesundheitlichen Störungen der normalen Herzfrequenz sowie auch des normalen Blutdrucks kommen. Ein weiteres wichtiges Herzvitamin ist auch die Folsäure. Folsäure, ein Vitamin aus der B-Gruppe, trägt nämlich unter anderem zu einer normalen Blutbildung bei. Da diese die Grundvoraussetzung dafür ist, dass durch den Blutkreislauf ausreichend und gesundes Blut fließen kann, kann und durfte dieses Vitamin selbstverständlich nicht in der Rezeptur fehlen, stellt Frank Felte heraus. Selbstverständlich enthält das Produkt auch Vitamin K. Es trägt beispielsweise zu einer normalen Blutgerinnung bei. Ob und inwieweit Vitamin K dabei weitere wichtige Funktionen bezüglich der Herzgesundheit hat, wird momentan immer noch in der Wissenschaft erforscht. Die bisherigen Forschungsergebnisse sind aber derart spannend, weshalb es für Natura Vitalis ein "Muss" gewesen ist, dieses spannende Vitamin mit in der Rezeptur aufzunehmen. "Natürlich haben wir uns auch in exotischen Gefilden umgesehen, um die besten Stoffe in unserem Produkt für die Herzgesundheit der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Der Japanische Staudenknöterich ist eine hochspannende Pflanze für unser gesamtes Herz-Kreislaufsystem, da ihr Hauptwirkstoff das legendäre Resveratrol ist. Resveratrol wiederum ist ein sekundärer Pflanzenstoff, das vor allem in Weintrauben und im Rotwein enthalten ist", sagt Frank Felte. Bestimmte Studien weisen auf einen Zusammenhang zwischen einem moderaten Rotweinkonsum und der Herzgesundheit hin. Darauf baut Natura Vitalis auf. "Aber wir wollten diese Wirkung ohne die ungesunden Nebenwirkungen des Alkohols ermöglichen. Dafür ist der Japanische Staudenknöterich ideal." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Natura Vitalis

Über Natura Vitalis

Die Gesundheit der Menschen ist die Leidenschaft von Natura Vitalis. Unter dem Motto "natürlich gut" stellt das Essener Unternehmen Natura Vitalis seit 20 Jahren Gesundheitsprodukte auf rein natürlicher Basis her, um so Wohlergehen und Wohlbefinden zu fördern und langfristig zu erhalten. Die Bandbreite ist groß: Natura Vitalis, das zu den führenden Herstellern natürlicher Nahrungsergänzung und Vitalstoffe in ganz Deutschland gehört und vor allem durch Gründer und Inhaber Frank Felte aus dem TV bekannt ist, bietet die passenden Produkte für so gut wie alle Anwendungsbereiche, von der Nahrungsergänzung bis hin zu Hyaluron-Gels und -Kapseln zur Behandlung von Falten. Ein traditioneller Schwerpunkt ist die vitalstoffreiche Mikroalge Spirulina. Die Algen werden aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften mittlerweile bei der Raumfahrtbehörde NASA eingesetzt. Natura Vitalis war das erste Unternehmen, das Spirulina, dieses "Kraftwerk der Natur", eingesetzt hat und kultiviert die Alge auf einer eigenen Farm. Natura Vitalis ist ein offizieller Partner des "GOGREEN"-Programms und trägt damit aktiv zum Klimaschutz bei. Weitere Informationen auf www.naturavitalis.de.

