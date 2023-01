Startseite Lieferkettenprobleme im Vertrieb: Booklet "Alles wieder auf Kette" mit Lösungen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-01-11 05:04. Verhandlungstrainer Urs Altmannsberger liefert Tipps und Strategien für Verkäufer Länderübergreifend und in jeder Branche sind Lieferketten gerissen, warten Unternehmen händeringend auf Lieferungen, um produzieren und vermarkten zu können. Goldene Zeiten - so könnte man meinen - für den Vertrieb, denn wird ihm jetzt nicht alles aus den Händen gerissen? Die Wahrheit heißt aus mehreren Gründen meistens: nein. In seinem neuen Booklet "Alles wieder auf Kette. Wie Vertriebsprofis Lieferkettenprobleme im Verkauf zu Gold machen und die eigene Lieferfähigkeit sicherstellen" erläutert der renommierte Verkaufs- und Einkaufstrainer Urs P. Altmannsberger sieben Strategien, mit denen der Vertrieb der Lieferketten-Problematik entkommt und die Situation fair für beide Seiten - Sales und Procurement - für sich nutzen kann: https://profitablerverkauf.de/buch-bestellen/#Lieferkette VERTRIEB STECKT OFT IM LIEFERKETTEN-DILEMMA - BOOKLET ZEIGT SIEBEN KONKRETE STRATEGIEN Es scheint sich zwar in vielen Branchen geradezu um einen "Verteilmarkt" zu handeln - aber in der Realität geraten Vertriebsmitarbeitende immer häufiger ins Lieferketten-Dilemma, wenn sie einerseits Abschlüsse und Umsatz erzielen müssen, andererseits aber schon wissen, dass ihre eigene Firma in absehbarer Zeit knapp oder lieferunfähig an der zu liefernden Ware oder Dienstleistung sein wird; weil eben etwa die Rohstoffe, Vorprodukte oder - durch Krankheitswellen sowie den Nachwuchs- und Fachkräftemangel - auch Mitarbeitende fehlen. Wenn sie sich mit frustrierten Kundenunternehmen auseinandersetzen müssen, weil die ausverhandelten Verträge nicht pünktlich erfüllt werden können. Oder wenn Verkäufe oder Verträge auf Basis von Preis- und Margenberechnungen getätigt wurden, die aktuell zum Beispiel wegen der gestiegenen Energiepreise, der Inflation oder Preiserhöhungen der Vorprodukte eigentlich nicht mehr gehalten werden können. ALTMANNSBERGER: LÖSUNGSSTRATEGIEN AUS DER PRAXIS FÜR SALES UND PROCUREMENT "Da ich in meinen Seminaren immer häufiger von Vertriebsleuten befragt wurde, wie sie sich gleichzeitig umsatzstark und belastbar aus diesem Dilemma befreien können, habe ich sieben absolut praxisorientierte Strategien entwickelt, die ich auch in diesem Booklet zusammengefasst habe. Denn wir alle haben jetzt gelernt, dass Logistik und Transport fragile Systeme sind - da reicht ein weiterer heißer Sommer mit unschiffbaren Flüssen, eine neue Krankheitswelle, eine unerwartete Kraftstoffverknappung: die nächste Lieferkrise kommt gewiss!", erläutert Autor Urs Altmannsberger.

"Und im ´Schwester-Booklet´ "Lieferkette gerissen - Alles besch*ssen?!" habe ich weitere Strategien aus Sicht der Profi-Einkäufer zusammengefasst, denn mein Ziel ist es, dass Vertrieb und Einkauf gemeinsam solche Probleme lösen können." PRESSESERVICE: REZENSIONSEXEMPLARE & FACHBEITRÄGE - Presse-Rezensionsexemplare von "Alles wieder auf Kette. Wie Vertriebsprofis Lieferkettenprobleme im Verkauf zu Gold machen und die eigene Lieferfähigkeit sicherstellen" erhalten Sie gerne hier: redaktion@text-ur.de - Sie interessieren sich für exklusive Fachbeiträge, eine Fachkolumne von oder ein Interview mit Urs Altmannsberger? Dann einfach melden: redaktion@text-ur.de oder 0221 - 168 21 231 Verhandlungstrainer und Top-Verhandler Urs Altmannsberger war über viele Jahre Einkaufsleiter in mittelständischen und großen Unternehmen. Seit 2001 ist er als Verhandlungsberater in Unternehmen tätig, um dort Verkauf UND Einkauf strategisch voranzubringen, zu strukturieren und gleichzeitig gezielt zu trainieren. Urs Altmannsberger ist viel gefragter Redner auf Fachkonferenzen und erfolgreicher Sachbuchautor, u. a. von "Profitabler Einkauf", "Profitable Purchasing", "Verhandeln mit Monopolisten", "Lieferkette gerissen - Alles besch*ssen?!" und "Profitabler Verkauf". Kontakt: Urs P. Altmannsberger, Emminghausstr. 50, 61250 Usingen, www.altmannsberger-verhandlungstraining.de Firmenkontakt

