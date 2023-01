Startseite Lincrusta Tapeten - die robusten Tapeten in zeitloser Eleganz Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-01-10 20:27. Lincrusta Tapeten sind Tapeten in zeitloser Eleganz. Die Tapeten sind außergewöhnlich robust und kommen in Wohn- und Geschäftsräume zum Einsatz. Lincrusta Tapeten gehören eigentlich zum sprichwörtlichen alten Eisen. Seit 1877 gibt es die von Frederik Walton erfundenen Tapeten. In den letzten Jahren erleben die Ökotapeten, die aus Leinöl, Kieferharze und Schlämmkreide bestehen, ein unglaubliches Comeback - und das nicht nur in Schlössern und alten Villen. Lincrusta Tapeten schmücken auch moderne Häuser und Wohnungen, Geschäftsräume und vieles mehr. Lincrusta Tapeten waren von Beginn an ein voller Erfolg. Sie machten es möglich, dass die aufwendigen handwerklichen Gipsarbeiten ersetzt werden konnten. Durch ihre Schönheit, Zweckmäßigkeit und Robustheit waren sie im viktorianischen England sofort ein Renner. Die einzigartigen Tapeten sind bis heute weltweit beliebt. Die Bezeichnung "Lincrusta" ist ein Kunstwort, was aus den lateinischen Wörtern "linum" für Leinen und "crusta" für harte Schale besteht. Die Tapeten bestehen aus einem Material, das dem Linoleum ähnelt. Kaum eine andere Tapete gleicht der Lincrusta, denn diese ist stabil, robust, druck- und schlagfest. Außerdem ist die Tapete wasserbeständig. Mit der Zeit wird die Oberfläche noch widerstandsfähiger. Deshalb sind viele der Tapeten in alten Villen auch nach 100 Jahren noch intakt. Die Oberfläche kann mit Farben und Lacken gestaltet werden. Selbst das Belegen mit Blattgold ist möglich. Der individuellen Farbgestaltung steht nichts im Wege und kann an die jeweiligen Räumlichkeiten angepasst werden. Lincrusta Tapeten eignen sich nicht nur für die Gestaltung von historischen Schlössern und Villen, sondern findet auch in modernen Wohnungen einen Platz. Überall dort, wo eine robuste Tapete mit langer Haltbarkeit gefragt ist, ist Lincrusta Tapete die richtige Wahl. Sehr edel wirken Sie in Geschäftsräumen, Hotels, Gaststätten sowie Wohnzimmern und Schlafzimmern. Wenn Sie nach einer schicken und praktischen Alternative zu herkömmlichen Fliesen suchen, sind die Lincrusta Tapeten eine gute Entscheidung. Gestalten Sie Badezimmer, Flure und Küche mit den Tapeten und erleben Sie die faszinierende Wirkung. Die Tapetenkollektion Lincrusta besteht aus Tapeten, Sockel, Friesen und Bordüren in verschiedenen Ausführungen. Die Muster reichen von klassisch bis modern. Das Design ist zeitlos schön. Die Gestaltungsmöglichkeiten mit Lincrusta sind fast grenzenlos. Übrigens werden die Lincrusta Tapeten auch heute noch nach alten Rezepturen und mit den ursprünglichen Walzen gefertigt. Viele neue Muster sind hinzugekommen. Lincrusta Tapeten waren einst vor allem in königlichen Häusern, Theatern, Hotels, Eisenbahnwagons der Luxusklasse und Schiffen zu sehen. Die Tapeten sind unter anderem im Café Royal in London, im Raffles Hotel in Singapur und im Konzerthaus Carnegie Hall in New York zu sehen. In England gibt es zahlreiche Pubs und Hotels, die mit Lincrusta gestaltet sind. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Decowunder Tapeten Gabriele Paffrath

