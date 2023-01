Startseite FreemiumEDI: 4Free und zeitlich unbegrenzte iPaaS B2B/EDI Power für den Mittelstand Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-10 16:48. Omnizon bringt mit FreemiumEDI die erste kostenlose, cloudbasierte iPaaS B2B/EDI Plattform auf den Markt Puchheim/München den 10. Januar 2023 - Unter dem Motto "Mehr cloudbasiertes iPaaS B2B/EDI für den Mittelstand" bringt die OMNIZON NETWORKS GmbH, der technologische Marktführer für die Entwicklung fortschrittlicher EDI- und iPaaS-Lösungen, FreemiumEDI auf den Markt. FreemiumEDI ist eine kostenlose und vollwertige iPaaS B2B/EDI Lösung für alle Unternehmen, die ihre Geschäftsabläufe und ihren Daten- und Dokumenten-Austausch vom ersten Tag an mit digitaler Produktivität gestalten wollen. Dabei stehen ihnen in einem monatlichen Umfang alle im Paket befindlichen Leistungen, wie Enterprise EDI, Supplier Portal, Speedox Delivery, E-Archive und die Protokolle SFTP und REST zur Verfügung. Damit können 50 Jobs zu 5 Partnern mit 100 Austauschdokumente sowie 5 MB Datenspeicher mit zehn typischen Geschäftstemplates in den Datenformat EDIFACT und UBL ausgetauscht werden. AS/2, ZUGFeRD, PEPPOL und andere Dokumentenformate werden in Kürze ergänzt. FreemiumEDI ermöglicht Betrieben des kleinen Mittelstands die digitale Transformation ihrer Geschäftsprozesse und selbst große Unternehmen können mit ihren Daten ambitionierte Digitalisierungs-Projekte auf der Omnizon Plattform-Lösung ausführlich testen. Omnizon ließ in die Entwicklung des FreemiumEDI Pakets seine langjährige Erfahrung bei der Umsetzung digitaler EDI Projekte einfließen. "Wir haben uns von Anfang an auf digitales EDI für Anforderungen der verschiedensten Branchen spezialisiert. Seit etwa 15 Jahren liefern wir Lösungen sowohl für den kleinen SOHO Bereich als auch für die komplexesten Unternehmensanwendungen in großen Cash and Carry Märkten des Einzelhandels, der IT oder der automotiven Industrie", erklärt Franz Wimmer, Geschäftsführer bei der OMNIZON NETWORKS GmbH. Deshalb können mit den Modulen des FreemiumEDI Pakets dem Enterprise EDI, dem Supplier Portal, der Speedox (Mail-)Delivery, dem E-Archive und mit den Protokollen SFTP und REST schon kleine mittelständische Unternehmen ihren Dokumenten- und Datenaustausch mit bis zu fünf Partnern oder Lieferanten abwickeln. "In diesem Paket erhalten unsere Kunden außerdem noch zehn typische Geschäftstemplates, mit denen die Transformations-Vorgänge von EDIFACT zu UBL oder in die andere Richtung gestaltet werden", führt Wimmer aus. AS/2, ZUGFeRD, PEPPOL und andere Dokumentenformate werden in Kürze ergänzt. "Doch wir sehen noch andere Anwendungen für unser FreemiumEDI!" ergänzt Tatjana Pinhak, Regional Director bei Omnizon. "Studien zeigen, dass sich viele - auch große - Unternehmen des Mittelstandes auf die Digitale Transformation vorbereiten, aber noch unsicher sind, wie sie diese anspruchsvolle Aufgabe umsetzen können". Auch dafür eignet sich FreemiumEDI, denn es enthält als Lösungs-Paket die besondere Omnizon iPaaS Funktionalität. Mit ihr können bestehende und zukünftige betriebliche Anwendungen integriert und mit anderen Modulen und Softwaren verkettet sowie ganze Prozess-Abläufe automatisiert werden. "Gerade in dieser wichtigen Entscheidungsphase kommt unser FreemiumEDI ins Spiel. Gleich einer Sandbox können wichtige Digitalisierungs-Vorhaben simuliert und von eigenen IT-Team gefahrlos kennengelernt und trainiert werden", bestätigt Robert Strajher, technischer Vorstand bei Omnizon. Die Installation der FreemiumEDI Plattform ist trotz des umfangreichen Leistungspakets einfach und komfortabel durchführbar. "Wir haben bei der Entwicklung des FreemiumEDI Pakets insbesondere auf Anwenderfreundlichkeit Wert gelegt. Neben einer umfangreichen Dokumentation können unsere Kunden auch noch auf Video Tutorials zurückgreifen. Damit die Implementation des FreemiumEDIs leicht und schnell vonstatten gehen kann", sagt Strajher. "Das ist unser Beitrag zur Digitalen Transformation des Mittelstands"! FreemiumEDI Leistungsbeschreibung:

Omnizon Enterprise EDI:

Mit Enterprise EDI entfällt die manuelle Dateneingabe; er beschleunigt außerdem die Datenverarbeitung zwischen zwei oder mehreren Unternehmen. Fehler werden so vermieden, die Effizienz wird erhöht und auch Kosten gesenkt. Man spricht hier von einer ERP-zu-ERP-Verbindung. Omnizon Web EDI Supplier Portal:

Über dieses Portal können Lieferanten ohne EDI-Fähigkeiten in den Workflow anderer Unternehmen integriert werden und erhalten so Zugang zu den automatisierten Geschäftsprozessen größerer Unternehmen. Die Anwendung Web EDI Supplier Portal verbindet Unternehmen, die Omnizon iPaaS verwenden, mit "Nicht-EDI"-Lieferanten und bindet sie an den digitalen Workflow an. Omnizon Speedox Delivery:

Speedox Delivery ermöglicht die vollständig kontrollierte, priorisierte und sichere Zustellung von Dokumenten per E-Mail samt Empfangsbestätigung und einem vollständigen Protokoll des Dokumentenlebenszyklus. Omnizon E-Archive:

E-Archive ist ein EDI-Modul, das eine sichere, vollständig geschützte und zugriffskontrollierte Speicherung der ausgetauschten elektronischen Dateien über die Plattform gewährleistet. OMNIZON NETWORKS GmbH ist der technologische Marktführer für den umfassenden Elektronischen Dokumenten- und Daten-Austausch (EDI) sowie für Lösungen umfassend integrierter Dienstleistungs- und Service- Plattformen (iPaaS). Als Tochterunternehmen der Omnizon Systems bietet OMNIZON NETWORKS schnell implementierbare, performante Extended EDI Funktionalitäten bis hin zum voll-automatisierten iPaaS-basierten Workflow in der Cloud für die Digitalisierung der B2B-Kommunikation und der Anbindung selbst analoger Lieferanten und Kunden. Firmenkontakt

OMNIZON NETWORKS GmbH

Tatjana Pinhak

Lilienthalstraße 1

82178 Puchheim bei München

089 21 53 05 55

info@omnizon.de

www.omnizon.de Pressekontakt

inter-link

Alexander v. Merzljak

Maubergerstraße 1

82069 Hohenschäftlarn

08178 90 94 92

amerzljak@inter-link.de

www.inter-link.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten