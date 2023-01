Turmalina verkündet zahlreiche Bohrergebnisse bei Chanape

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 10. Januar 2023 - Turmalina Metals Corp. (Turmalina oder das Unternehmen) (TSXV: TBX - WKN: A2PVJL - OTCQX: TBXXF) ) freut sich, die endgültigen Ergebnisse des Diamantbohrprogramms 2022 auf dem Projekt Chanape ("Chanape" oder das "Projekt"), das 87 km östlich von Lima, Peru, liegt, bekannt zu geben. Die Bohrungen haben weiterhin eine umfangreiche Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierung in den vom Unternehmen getesteten Brekzien durchteuft. Diese Pressemitteilung fasst die letzten drei Bohrlöcher der ersten Bohrphase von Turmalina auf dem Projekt zusammen, die insgesamt 549 m des 2.257 m langen Programms umfassen.

Bitte beachten Sie die Pressemitteilung von Turmalina vom 15. November 2022 für die Ergebnisse der ersten 4 Bohrungen (1003,7 m) und die Pressemitteilung vom 14. Dezember 2022 für die Ergebnisse der zweiten Gruppe von 4 Bohrungen (704,8 m).

Diese erste Bohrphase lieferte mehrere hochgradige Ergebnisse von mehreren Brekzienzielen und wird als Grundlage für weitere Bohrungen in einer bevorstehenden Phase 2 im Jahr 2023 dienen.

Ausgewählte Abschnitte der jüngsten Bohrungen beinhalten:

Brekzie 8:

· 49,05m @ 1,14 g/t Au, 20 g/t Ag und 0,34% Cu (1,9g/t AuEq oder 1,3% CuEq), CHT-DDH-043 aus 59,65m.

o Einschließlich 12,3 m mit 1,95 g/t Au, 29 g/t Ag und 0,44 % Cu (3,0 g/t AuEq oder 2,0 % CuEq) aus 94,7 m.

· 70,15m @ 1,01 g/t Au, 20 g/t Ag & 0,75 % Cu (2,4 g/t AuEq oder 1,6% CuEq); CHT-DDH-044 von 64,2m

o Einschließlich 10,7 m mit 2,34 g/t Au, 15 g/t Ag und 0,86 % Cu (3,8 g/t AuEq oder 2,6 % CuEq), ab 86,05 m.

o Einschließlich 24,55m @ 1,04 g/t Au, 41 g/t Ag und 1,40% Cu (3,6 g/t AuEq oder 2,5% CuEq) aus 109,8m.

Breccia Clint

· 30,63m @ 0,54 g/t Au, 33 g/t Ag und 1,65% Cu (3,4 g/t AuEq oder 2,3% CuEq), CHT-DDH-044 aus 173,3m

o Einschließlich 12,07 m mit 0,64 g/t Au, 48 g/t Ag und 2,01 % Cu (4,2 g/t AuEq oder 2,9 % CuEq) aus 191,86 m.

Das Projekt Chanape zeichnet sich durch mehrere Gold-Silber-Kupfer-Turmalin-Brekzien (Au-Ag-Cu) aus, von denen bis dato über fünfzig identifiziert wurden. Die ersten 8 Bohrlöcher dieses 2257 m langen Bohrprogramms erprobten Brekzie 8, Brekzien 10 & 11, Brekzie Clint, die San-Antonio-Brekzie und Veta Colorada. Diese Pressemitteilung fasst die Ergebnisse der Bohrlöcher CHT-DDH-042, CHT-DDH-043 und CHT-DDH-044 zusammen.

CHT-DDH-042 erprobte eine mögliche Erweiterung der Brekzie 8, neigungsabwärts von Bohrloch CHT-DDH-034, durchschnitt die Brekzie jedoch nicht. Bohrloch CHT-DDH-043 wurde von derselben Plattform wie CHT-DDH-042 mit einem anderen Azimut gebohrt und durchschnitt die neigungsabwärts verlaufende Erweiterung von Brekzie 8. Bohrloch CHT-DDH-044 erprobte sowohl Brekzie 8 als auch die angrenzende Brekzie Clint und bestätigte die hochgradige Kupfermineralisierung, die zuvor in Brekzie Clint in Bohrloch CHT-DDH-041 durchteuft wurde (siehe Pressemitteilung vom 14. Dezember 2022).

Herr James Rogers, Chief Executive Officer, erklärt:

"Die Endergebnisse des Programms Chanape 2022 haben weiterhin hochgradige Abschnitte in mehreren mineralisierten Brekzien geliefert. Das Team hat bei der Durchführung dieses Programms hervorragende Arbeit geleistet und wir freuen uns darauf, diese hervorragenden Ergebnisse im Jahr 2023 fortzusetzen."

Tabelle 1 - Letzter Stapel von Phase-1-Bohrlochabschnitten auf dem Projekt Chanape.

Hole ID FromTo InterAu Ag Cu Pb Zn AuECuE

val (g (g (% (% (%q q

/t)/t)) ) ) g/ %

t

CHT-DDH-043 Compos59.6108.49.051.120 0.30.00.01.91.3

ite 5 7 4 4 3 1 0 0

CHT-DDH-043 includ94.7107 12.3 1.929 0.40.00.02.92,0

ing 5 4 6 1 7 4

CHT-DDH-044 Compos64.2134.70.151.020 0.70.00.02.31.6

ite 35 1 5 3 1 6 2

includ86.597.110.7 2.315 0.80.00.03.72.6

ing 8 4 6 1 1 9 0

includ109.134.24.551.041 1.40.00.03.62.4

ing 8 35 4 0 6 3 1 8

CHT-DDH-044 Compos173.203.30.630.533 1.60.00.03.32.3

ite 3 93 4 5 3 6 7 1

Includ191.203.12.070.648 2.00.00.04.22.8

ing 86 93 4 1 4 7 0 8

*Weitere Bohrungen und geologische Modellierungen der mineralisierten Zonen in den Brekzienröhren sind erforderlich, um die tatsächlichen Mächtigkeiten der Bohrlochabschnitte zu bestimmen. Die Auswahl der Abschnitte basiert auf einem Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Au bzw. 0,3 % Cu, einer Mindestlänge des Bohrlochs von 2 m und einem maximalen Abfalleinschluss von 2 aufeinanderfolgenden Metern. Die Werte für Goldäquivalent (AuEq) und Kupferäquivalent (CuEq) wurden unter der Annahme einer 100 %igen Gewinnung unter Verwendung von USD$ 1770 oz Au, $23 oz Ag und $8300/t Cu (~$3,8/lb) berechnet.

Tabelle 2 -Highlight-Ergebnisse des gesamten Phase-1-Programms

Hole ID FromTo InterAu Ag Cu Pb Zn AuEq gCuE

val (g (g/t (%) (%) (%)/t q

/t)) %

CHT-DDH-0Brecc60 99.639.6 3.718.380.450.010.014.71 3.1

34 ia 9 0

8

CHT-DDH-0inclu65.574 8.5 9.227.440.480.010.0110.28 6.7

34 ding 1 6

CHT-DDH-0Brecc31.464.833.4 1.566.210.181.700.022.66 1.7

37 ia S 5 5

Anto

nio

CHT-DDH-0inclu47.958.210.3 4.275.870.284.450.045.64 3.7

37 ding 5 1

CHT-DDH-0Veta 77.679.41.80 2.311 0.180.050.022.76 1.8

40 Color7 7 5 3

ada

CHT-DDH-0Brecc165.213.48.050.9178 1.670.050.205.73 3.8

41 ia 7 75 0 0

Clin

t

CHT-DDH-0inclu165.167.2.20 0.73349 10.80.180.2860.5 40.

41 ding 7 9 0 2 1

CHT-DDH-0inclu192.212.20.411.047 2.230.040.124.98 3.3

41 ding 19 6 1 1

CHT-DDH-0Brecc222.236.14.390.956 2.170.050.094.98 3.3

41 ia 27 66 8 0

Clin

t

CHT-DDH-0Brecc59.6108.49.051.120 0.340.030.011.90 1.3

43 ia 5 7 4 0

8

CHT-DDH-0inclu94.7107 12.3 1.929 0.440.060.012.97 2.0

43 ding 5 4

CHT-DDH-0Brecc64.2134.70.151.020 0.750.030.012.36 1.6

44 ia 35 1 2

8

inclu86.597.110.7 2.315 0.860.010.013.79 2.6

ding 8 4 0

inclu109.134.24.551.041 1.400.060.033.61 2.4

ding 8 35 4 8

CHT-DDH-0Brecc173.203.30.630.533 1.650.030.063.37 2.3

44 ia 3 93 4 1

Clin

t

Inclu191.203.12.070.648 2.010.040.074.20 2.8

ding 86 93 4 8

Tabelle 3 - Standorte der Diamantbohrlöcher von Chanape und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Ziele.

Hole IDmE mN ElevatAzimuDipDepthTarget

(WGS (WGS ion th (m)

84-18S) 84-18S) (m)

CHT-DDH362202 8681746 4610 357 -70165.6Breccia 8

-042

CHT-DDH362202 8681746 4610 4 -60147.4Breccia 8

-043

CHT-DDH362202 8681746 4610 23 -60236.2Breccias 8

-044 and

Clint

Über das Chanape-Projekt

Das 677 ha große Kupfer-Gold-Projekt Chanape befindet sich etwa 87 km östlich von Lima, Peru, und ist über eine 24 km lange unbefestigte Straße von Turmalinas Betriebszentrum in der Stadt San Damian aus erreichbar. Das Projekt enthält mehrere stark mineralisierte Turmalin-Brekzienröhren, die um eine große, mineralisierte Kupfer-Molybdän-Intrusion herum angeordnet sind. Historische Bohrlöcher haben die Mineralisierung in den Brekzienröhren bestätigt, und die jüngsten geologischen Oberflächenkartierungen haben neue mineralisierte Körper zur Weiterverfolgung hinzugefügt.

Die bisherige Arbeit von Turmalina konzentrierte sich auf die Interpretation historischer Arbeiten, während über 50 dokumentierte Turmalinbrekzien und epithermale Adern auf dem Projekt kartiert und beprobt sowie die besten Ziele durch Bohrungen getestet wurden. Eine phreato-magmatische Brekzie mit einer Größe von 700 mal 200 Metern wurde ebenfalls als potenzielles Ziel für eine Mineralisierung in großen Tonnagen identifiziert, wobei die Goldanomalie mit einer geophysikalischen Anomalie (IP) übereinstimmt.

Turmalina hat eine Option auf den Erwerb von 100 % des Projekts Chanape.

Andere Projekte

Das 40.340 ha große Projekt San Francisco befindet sich in San Juan, Argentinien. Das Projektgebiet enthält über 60 Turmalin-Brekzien und zahlreiche epithermale Adervorkommen, von denen mehrere einen Kleinbergbau unterstützt haben. Siehe Pressemitteilung vom 7. Dezember 2022 für die neuesten Nachrichten über die Identifizierung und Erschließung einer Reihe von Zielen, die im Jahr 2023 durch Bohrungen getestet werden sollen.

Im Namen des Unternehmens:

James Rogers

Chief Executive Officer und Director

Web: www.turmalinametals.com

Adresse: #488 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Für Rückfragen bzgl. Investor Relations kontaktieren Sie bitte Bryan Slusarchuk unter der Telefonnummer +1 833 923 3334 (gebührenfrei) oder per Email unter info@turmalinametals.com .

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter akt.ie/nnews

Statements

Über Turmalina Metals und unsere Projekte: Turmalina Metals ist ein an der TSXV notiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung seines Portfolios an hochgradigen Gold-Kupfer-Silber-Projekten in Südamerika konzentriert. Unser Schwerpunkt liegt auf Turmalinbrekzien, einer Lagerstättenart, die von vielen Explorationsunternehmen übersehen wird. Turmalina Metals wird von einem Team geleitet, das für mehrere Gold-Kupfer-Silber-Entdeckungen verantwortlich ist und über große Erfahrung mit dieser Lagerstättenart verfügt. Unsere Projekte zeichnen sich durch offene hochgradige Mineralisierungen auf etablierten Bergbaulizenzen aus, die attraktive Bohrziele darstellen. Das wichtigste Projekt im Besitz von Turmalina ist das Projekt San Francisco in San Juan, Argentinien. Weitere Informationen über das Projekt San Francisco finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "NI43-101 Technical Report San Francisco Copper Gold Project, San Juan Province, Argentina" vom 17. November 2019 auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com . Turmalina erkundet auch das Projekt Chanape in Peru. Weitere Informationen zu Chanape entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht "National Instrument 43-101 Technical Report on the Chanape Gold-Silver-Copper Project" vom 5. Juli 2022 auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com .

Probenahme und Analyseverfahren: Turmalina Metals wendet systematische Probenahme- und Analyseprotokolle an, die über die Industriestandards hinausgehen und im Folgenden zusammengefasst werden.

Alle Bohrlöcher sind Diamantkernlöcher mit PQ-, HQ- oder NQ-Durchmesser. Bei Chanape wird der Bohrkern an der Bohrstelle entnommen und mit einem Fahrzeug zur Turmalina-Kernaufzeichnungsanlage in San Damian transportiert, wo Erholungsmessungen durchgeführt werden, bevor der Kern fotografiert und geologisch aufgezeichnet wird. Der Kern wird dann mit einem Diamantsägeblatt in zwei Hälften geschnitten, wobei die eine Hälfte der Probe für spätere Zwecke in der Kernkiste aufbewahrt wird und die andere Hälfte in einen voretikettierten Plastikbeutel gelegt, mit einem Plastik-Kabelbinder verschlossen und mit einer eindeutigen Probennummer versehen wird. Der Kern wird in der Regel in einem Intervall von 0,5 bis 1,5 Metern entnommen, es sei denn, der Geologe stellt einen wichtigen geologischen Kontakt fest. In diesem Fall können die Proben eine Mindestlänge von 20 Zentimetern haben. Die in Säcken verpackten Proben werden dann bis zum Versand an das ALS-Labor in Lima an einem sicheren Ort gelagert, wo sie getrocknet, zerkleinert und pulverisiert werden. Nach der Probenvorbereitung werden die vorbereiteten Pulpen mit Hilfe einer 50g aufgeschlossenen Probe und einer Feuerprobe-AA-Finish-Analyse auf Gold und einem Vier-Säuren-Aufschluss mit ICP-MS-Analyse auf 53 andere Elemente analysiert. Proben mit Ergebnissen, die die maximalen Nachweiswerte für Gold überschreiten, werden mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert, und andere Elemente von Interesse werden mit präzisen ICP-Analysetechniken für die Erzqualität erneut analysiert.

Turmalina Metals fügt unabhängig zertifizierte Kontrollstandards, grobe Feldrohlinge und Duplikate in den Probenstrom ein, um die Datenqualität zu überwachen (QA/QC"-Proben). Diese QA/QC-Proben werden vor dem Verlassen des Kernlagers von Turmalina Metals "blind" in die Probenfolge für das Labor eingefügt. Für Bohrkernproben werden 8 QA/QC-Proben in jede 70-Proben-Sendung eingefügt: 1 Leerprobe, 5 kommerziell hergestellte Standards, 1 Kerndoppelprobe und 1 Kontrollprobe aus der SF-Mine.

Die Untersuchungsergebnisse für die QA/QC-Proben werden vom Projektgeologen und der qualifizierten Person überprüft und verifiziert. Alle QA/QC-Untersuchungsergebnisse von Probenlieferungen, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, liegen innerhalb der branchenüblichen Grenzen, und der qualifizierten Person sind keine Probenahme-, Gewinnungs- oder sonstigen Faktoren bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Daten wesentlich beeinträchtigen könnten.

Qualifizierte Person: Die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Projekte San Francisco und Turmalina beziehen, wurden von Dr. Rohan Wolfe, Technical Advisor, MAIG, geprüft und genehmigt, der als qualifizierte Person (QP) gemäß der Definition von National Instrument 43-101 fungiert.

Zukunftsgerichtete Aussage: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "können", "werden", "potenziell", "vorgeschlagen", "positioniert" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Bei den Schlussfolgerungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden verschiedene Annahmen getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, und unterliegen einer Reihe von Risiken (einschließlich jener Risikofaktoren, die im Prospekt des Unternehmens vom 21. November 2019 identifiziert wurden) sowie Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Es gibt keine Gewissheit darüber, wann die von der Regierung auferlegten Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 in Argentinien und Peru aufgehoben werden. Es besteht Ungewissheit über die Form und die Dauer der staatlichen Maßnahmen, und im Laufe der Zeit kann es zu zahlreichen politischen Änderungen in Bezug auf diese Maßnahmen kommen. Es ist möglich, dass das Unternehmen keine aktuellen Informationen über die verschiedenen staatlichen Maßnahmen und Änderungen dieser Maßnahmen zur Verfügung stellt. Protokolle im Zusammenhang mit COVID-19 und die Auswirkungen der Pandemie auf Dienstleistungsanbieter in ganz Südamerika können zu Verzögerungen bei der künftigen Berichterstattung führen.

Anhang:

Abbildung 1 - Projekt Chanape - Geologie und gebohrte Brekzien. Das Projekt ist durch über 50 Turmalinbrekzien (lila) und mehrere epithermale Adersysteme (rot) gekennzeichnet.

Falls Abbildung nicht richtig dargestellt wird, hier klicken: www.investor-files.com/content/2022_12_14_TBX_News1_0953b72c41.png

Abbildung 2 - Lage der aktuellen Bohrlöcher bei Chanape. Diese Pressemitteilung berichtet über die Ergebnisse der Bohrlöcher CHT-DDH-042, CHT-DDH-043 und CHT-DDH-044, die zur Erprobung von Breccia 8 und Breccia Clint gebohrt wurden.

Falls Abbildung nicht richtig dargestellt wird, hier klicken: www.investor-files.com/content/2022_12_14_TBX_News2_c798676512.png

Abbildung 3 - Einzelheiten zu den bei Breccia 8 und Breccia Clint abgeschlossenen Bohrungen. Die Bohrlöcher CHT-DDH-042 und CHT-DDH-043 erprobten Breccia 8, während CHT-DDH-044 sowohl Breccia 8 als auch Breccia Clint erprobte.

Falls Abbildung nicht richtig dargestellt wird, hier klicken: www.investor-files.com/content/2022_12_14_TBX_News3_c11c949748.png und hier: www.investor-files.com/content/2022_12_14_TBX_News3a_1c248ca146.png

Abbildung 4 - Schnitt durch Breccia 8. Das Bohrloch CHT-DDH-043 durchteufte Brekzie 8 von 65 bis 107 Metern und bestätigte die Kontinuität der Au-Ag-Cu-Mineralisierung in der Tiefe.

Falls Abbildung nicht richtig dargestellt wird, hier klicken: www.investor-files.com/content/2022_12_14_TBX_News4_e6542e70f4.png

Abbildung 5 - Schnitt durch die Brekzien 8 und Clint. CHT-DDH-044 erprobte Brekzie 8 und Brekzie Clint. Das Bohrloch durchschnitt mehrere breite Zonen mit Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierung.

Falls Abbildung nicht richtig dargestellt wird, hier klicken: www.investor-files.com/content/2022_12_14_TBX_News5_b388df2965.jpg

Abbildung 6 - Au-Ag-Cu-Mineralisierung in Bohrloch CHT-DDH-043 (Brekzie 8): Quarz-Turmalin-Brekzie mit stark in Quarz-Serizit-Turmalin umgewandelten Gesteinsklasten in einer Arsenopyrit-Chalcopyrit-Pyrit-Quarz-Turmalin-Matrix. Aus einem Probenabschnitt (79,9 bis 81,15 m), der 2,19 g/t Au, 39,8 g/t Ag und 1,1 % Cu ergab. Das Foto stammt von einem ausgewählten Abschnitt und ist nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung des gesamten Grundstücks.

Falls Abbildung nicht richtig dargestellt wird, hier klicken: www.investor-files.com/content/2022_12_14_TBX_News6_0b66ca1671.jpg

Abbildung 7 - Au-Ag-Cu-Mineralisierung in Bohrloch CHT-DDH-043 (Brekzie 8): Chaotische Quarz-Turmalin-Brekzie mit stark in Quarz-Serizit-Turmalin umgewandelten Gesteinsklasten mit Quarz-Pyrit-Chalcopyrit-Chalcocit-Adern (Beschichtung) in einer Arsenopyrit-Chalcopyrit-Pyrit-Quarz-Turmalin-Matrix. Aus einem Probenabschnitt (104,25 bis 105,65 m), der 5,53 g/t Au, 52,3 g/t Ag und 1,5 % Cu ergab. Das Foto stammt von einem ausgewählten Abschnitt und ist nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung des gesamten Grundstücks.

Falls Abbildung nicht richtig dargestellt wird, hier klicken: www.investor-files.com/content/2022_12_14_TBX_News7_d3b87b3fb5.jpg

Abbildung 8 - Typische hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung in Bohrloch CHT-DDH-044 (Brekzie 8): Chaotische Quarz-Turmalin-Arsenopyrit-Calcopyrit-Pyrit-Brekzie mit vollständig durch Arsenopyrit+/-Pyrit+/-Calcopyrit ersetzten Gesteinsbrocken. Aus einem Probenabschnitt (126,1 bis 126,64 m), der 4,46 g/t Au, 112 g/t Ag und 6,0 % Cu ergab. Die Aufnahme stammt von einem ausgewählten Abschnitt und ist nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung auf dem gesamten Grundstück.

Falls Abbildung nicht richtig dargestellt wird, hier klicken: www.investor-files.com/content/2022_12_14_TBX_News8_7908485d61.jpg

Abbildung 9 - Typische hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung in Bohrloch CHT-DDH-044 (Brekzie 8): Chaotisch bis mosaikartig zementierte Quarz-Turmalin-Brekzie mit drusigem Quarz mit massivem Arsenopyrit, Chalkopyrit und Pyrit sowie Gesteinsbrocken, die durch Arsenopyrit + Chalkopyrit + Pyrit ersetzt wurden. Aus einem Probenabschnitt (128,48 bis 128,94 m), der 2,55 g/t Au, 44,7 g/t Ag und 4,27 % Cu ergab. Die Aufnahme stammt von einem ausgewählten Abschnitt und ist nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung auf dem gesamten Grundstück.

Falls Abbildung nicht richtig dargestellt wird, hier klicken: www.investor-files.com/content/2022_12_14_TBX_News9_b57f787f11.jpg

Abbildung 10 - Typische Au-Ag-Cu-Mineralisierung in Bohrloch CHT-DDH-044 (Brekzie Clint): Chaotische Quarz-Turmalin-Brekzie mit drusigem Quarz, Arsenopyrit, Chalkopyrit und Pyrit. Aus einem Probenabschnitt (177,9 bis 178,3 m), der 0,86 g/t Au, 23,9 g/t Ag und 1,35 % Cu ergab. Die Aufnahme stammt von einem ausgewählten Abschnitt und ist nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung auf dem gesamten Grundstück.

Falls Abbildung nicht richtig dargestellt wird, hier klicken: www.investor-files.com/content/2022_12_14_TBX_News10_08af067af9.jpg

Abbildung 11 - Typische Au-Ag-Cu-Mineralisierung in Bohrloch CHT-DDH-044 (Brekzie Clint): Chaotische bis schindelige Quarz-Turmalin-Brekzie mit lokalen Gesteinsbrocken, die durch Pyrit und Chalkopyrit mit Chalkopyrit-Pyrit-Arsenopyrit-Mineralisierung ersetzt wurden. Aus einem Probenabschnitt (183,86 bis 184,8 m), der 0,35 g/t Au, 15,4 g/t Ag und 1,87 % Cu ergab. Die Aufnahme stammt von einem ausgewählten Abschnitt und ist nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung auf dem gesamten Grundstück.

Falls Abbildung nicht richtig dargestellt wird, hier klicken: www.investor-files.com/content/2023_01_10_TBX_News11_f03969dfdf.jpg

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Turmalina Metals Corp.

Investor Relation

Suite #488 - 1090 W. Georgia St.

V6E 3V7 Vancouver, BC

Kanada

email : info@turmalinametals.com

Pressekontakt:

Turmalina Metals Corp.

Investor Relation

Suite #488 - 1090 W. Georgia St.

V6E 3V7 Vancouver, BC

email : info@turmalinametals.com