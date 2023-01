Startseite China Eastern Airlines führt neue Bordmahlzeiten ein Pressetext verfasst von anatoly41 am Di, 2023-01-10 10:53. Am 8. Januar 2023 nehmen China Eastern Airlines und Shanghai Airlines den regulären Catering-Service für internationale und regionale Flüge wieder auf. Gleichzeitig werden neue Bordmahlzeiten eingeführt. China Eastern Airlines serviert an Bord „MU Freeze- Dried Fruit Tea“, einen exklusiven gefriergetrockneten Früchtetee. Duftender Jasmin wird mit Kumquat, Zitrone und Passionsfrucht für die Passagiere zu einem Tee mit reichhaltigem Fruchtaroma und viel Vitamin C kombiniert. Praktischerweise kann dieser Tee auch mit Mineralwasser oder mit kohlensäurehaltigem Wasser mit Raumtemperatur zubereitet werden. (Nur verfügbar auf internationalen und regionalen, von China Eastern Airlines und Shanghai Airlines durchgeführten Flügen in der ersten Klasse, der Businessklasse Plus und der Businessklasse). Zusätzlich zu der bestehenden Menüserie „Huan“ der Reihe „MU Catering“ (auf internationalen/ regionalen Flügen) bietet China Eastern Airlines während des Frühlingsfestes das exklusive Menü „MU Catering: Glück im Jahr des Hasen“ an, das den Passagieren viel Glück im neuen Jahr bringen soll. China Eastern Airlines legt seit jeher großen Wert auf die Bordmahlzeiten für die Passagiere. Innovation und Entwicklung werden hier großgeschrieben. Angesichts bestimmter Feste und Jahreszeiten kreiert China Eastern Airlines immer exklusive Themenmenüs. Mit den Bordmahlzeiten wird das Erlebnis über den Wolken höchst angenehm gemacht. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten