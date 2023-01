Alpha Lithium beauftragt Ausenco mit der Durchführung einer PEA für eine Lithiumkarbonatanlage in Argentinien

Jüngste Bohrergebnisse treiben Entscheidung für Erhöhung der geplanten Anlagenkapazität um 25% auf 50.000 Tonnen pro Jahr voran

VANCOUVER, British Columbia, 9. Januar 2023 -- Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (deutsche WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen" - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-corp/) , ein Unternehmen, das sich auf die Erschließung von mehr als 27.500 Hektar des möglicherweise letzten, zu 100 % im Besitz befindlichen, unerschlossenen Lithiumsalars in der Region Salta in Argentinien konzentriert, freut sich, mitteilen zu können, dass nach einem umfangreichen Prüfungs- und Auswahlverfahren das in Australien ansässige Unternehmen Ausenco Limited ("Ausenco") ausgewählt wurde, um eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung ("PEA") für eine geplante Produktionsanlage für hochreines Lithiumcarbonat mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen/Jahr im Salar Tolillar durchzuführen.

Infolge des jüngsten Bohrprogramms des Unternehmens, das Rekordergebnisse lieferte (siehe Pressemitteilung vom 19. Dezember 2022), hat das Unternehmen die Größe der geplanten Anlage auf 50.000 Tonnen/Jahr hochreines Lithiumkarbonat mit einer Produktionsdauer von mindestens 40 Jahren erhöht. Öffentlichen Berichten zufolge wurde Lithiumkarbonat in den letzten 12 Monaten auf dem Spotmarkt für durchschnittlich über 70.000 US$ verkauft, und es wird allgemein erwartet, dass der Markt für mehrere Jahre unterversorgt bleiben wird.

Alpha hat ein internes Finanzmodell erstellt, das die Grundlage für die PEA bilden wird, wobei alle Eingaben, Prozesse und Ergebnisse von Ausenco im Rahmen seines Auftrags bestätigt wurden.

Das Unternehmen setzt die Bohrungen in Tolillar Salar fort und erwartet, in den kommenden Wochen einen aktualisierten 43-101-Ressourcenbericht fertigzustellen.

Brad Nichol, President und CEO von Alpha, sagte: "Ausenco ist ein Elite-Ingenieurbüro, das mehrere PEAs für mehrere große Projekte durchgeführt hat, darunter auch das Projekt Pozuelos / Pastos Grandes, das im Juli 2022 für 950 Millionen US$ verkauft wurde. Ihr Fachwissen umfasst alle Projektbereiche, von der Geologie über den Bergbau und die Infrastruktur bis hin zur Finanzmodellierung. Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir Ausenco als unabhängiges Ingenieurbüro für die Durchführung dieser PEA ausgewählt haben." Nichol fügte hinzu: "Wir freuen uns auch darüber, dass wir aufgrund der jüngsten Bohrungen das Vertrauen haben, die geplante Größe unserer ersten hochgradigen Lithiumcarbonatanlage um 25 % auf 50.000 Tonnen/Jahr zu erhöhen."

Ausenco verfügt über 26 Niederlassungen in 14 Ländern mit Projekten an über 80 Standorten weltweit. Das Unternehmen verfügt über fundiertes technisches Fachwissen und kann auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, um innovative, wertsteigernde Beratungsstudien, Projektlieferungen, Anlagenbetrieb und Wartungslösungen für die Sektoren Bergbau und Metalle, Öl und Gas sowie Industrie anzubieten. Ausenco hat erfolgreich Studien für Kunden auf der ganzen Welt durchgeführt, darunter erste Konzeptstudien, Vormachbarkeitsstudien und endgültige Studien zur Unterstützung bei der Beschaffung von Projektfinanzierungen. Von heißen, feuchten, tropischen Standorten bis hin zu trockenen, kalten, hochgelegenen Standorten hat Ausenco effiziente Anlagen auf der ganzen Welt und in den schwierigsten Klimazonen, einschließlich des berühmten Lithiumdreiecks, entworfen.

Die Anlage wird in zwei Modulen zu je 25.000 Tonnen pro Jahr konzipiert, wobei das zweite Modul gebaut werden soll, sobald die Anlage eine zuverlässige, stabile Produktion erreicht hat, voraussichtlich einige Monate nach Inbetriebnahme des ersten Moduls. Ausenco wird etwa sechs Monate für den Abschluss der PEA benötigen. Die endgültigen Ergebnisse der Studie werden voraussichtlich im dritten Quartal 2023 veröffentlicht.

Alle Betriebe und Vermögenswerte des Unternehmens befinden sich in Argentinien und werden vollständig von Alpha Lithium Argentina SA ("Alpha SA") verwaltet, die lokale Mitarbeiter und Berater beschäftigt. Alpha hat keine Betriebe oder Vermögenswerte in Kanada. Seit dem Beginn der ersten Schritte eines Explorationsprogramms im Jahr 2020 hat Alpha SA mehr als ein Dutzend Bohrungen niedergebracht, ein firmeneigenes Forschungslabor für Solechemie errichtet, ein firmeneigenes Lithiumkarbonat-Produktionsverfahren entwickelt, das in Tolillar mit bemerkenswertem Erfolg funktioniert, mit dem Bau einer Pilotanlage begonnen und Dutzende von hochqualifizierten argentinischen Technologen, Ingenieuren, Geologen, Geophysikern und Chemikern sowie mehrere Studenten, Buchhaltungs-, Management- und Personalfachleute eingestellt. Das Unternehmen ist dankbar für das große argentinische Team, das sich bei der Schaffung von Werten für die Aktionäre als äußerst hilfreich erwiesen hat, und ist auf dieses Team angewiesen.

Für weitere Informationen:

Alpha Lithium Investor Relations

Tel: +1 844 592 6337

relations@alphalithium.com

www.alphalithium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Alpha Lithium (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutsche WKN: A3CUW1)

Alpha Lithium ist ein Team aus Branchenexperten und erfahrenen Interessenvertretern, das sich auf die Erschließung der Salare Tolillar und Hombre Muerto konzentriert. Bei Tolillar handelt es sich um einen der letzten unerschlossenen Lithium-Salare Argentiniens mit einer Fläche von 27.500 Hektar (67.954 Acres), der sich in der Nähe von milliardenschweren Lithiumunternehmen im Herzen des berühmten "Lithium-Dreiecks" befindet. In Hombre Muerto bauen wir unser über 5.000 Hektar (12.570 Acres) großes Standbein in einem der hochwertigsten und am längsten produzierenden Lithium-Salare der Welt weiter aus. Zu den anderen Unternehmen in diesem Gebiet, die nach Lithium-Sole suchen oder derzeit produzieren, gehören Orocobre Limited, Galaxy Lithium, Allkem Ltd, Livent Corporation und POSCO im Salar del Hombre Muerto; Orocobre im Salar Olaroz; Eramine SudAmerica S.A. im Salar de Centenario; und Gangfeng und Lithium Americas im Salar de Cauchari.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "antizipiert", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Ergebnisse weiterer Sole-Prozesstests und Explorationen sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

