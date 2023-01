Startseite revolt Powerstation Solar-Generator HSG-1200 Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-09 11:00. Die Energie-Oase mit 11 Anschlüssen für 230- und 12-Volt sowie USB-Geräte - Farb-LCD-Display: zeigt Ladestrom, Leistung, Restlaufzeit, Betriebsmodus u.v.m.

- 90 % Konversions-Rate bei Solarstrom-Versorgung

- Reine Sinuswelle: versorgt haushaltsübliche Geräte mit Strom

- Zwei 230-Volt-Steckdosen mit 2.200 Watt Dauerbelastbarkeit

- Power Delivery mit bis zu 100 W und Quick Charge 3.0 für schnelles Laden

- Zwei Anderson-Stecker für bequemes Anschließen eines Solarpanels Die Extraportion Energie: geballt und mobil! Dieser Hochleistungs-Akku (https://www.pearl.de/mtrkw-9847-2in1-hochleistungsakkus-solar-generatore...) von revolt (https://www.pearl.de/ar-2-55.shtml) mit 2.240 Wh versorgt einen nicht nur beim Camping oder Zelten zuverlässig mit Strom. Auch bei Gartenfesten und in Bereichen ohne Netzversorgung ist die ultrastarke Powerbank eine nützliche Stromreserve! Energie-Oase mit 11 Anschlüssen: 12-Volt-Geräte lassen sich einfach an die Zigarettenanzünder-Buchse oder per Adapter an die beiden Hohlstecker-Anschlüsse anschließen. Bis zu zwei weitere Elektrogeräte betreibt man an den beiden 230-Volt-Steckdosen. Und gleichzeitig lädt man bis zu sechs USB-Mobilgeräte auf. Mit Quick Charge 3.0 sogar bis zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät. Flexible Lade-Möglichkeiten: Den starken Akku lädt man zu Hause per 230-V-Netzteil. Oder unterwegs am 12-V-Zigarettenanzünder des Autos. Und beim Camping oder Zelten speist man den Solar-Generator einfach mit 100 % ökologischer und erneuerbarer Sonnenenergie. Alles was man dafür benötigt ist ein Solarpanel. Effiziente Solarstrom-Ausbeute: Dank der hohen Konversions-Rate von 90 % holt man das Maximum aus der Sonnenenergie heraus. Jede Menge Power für die Mobilgeräte, die Kühlbox und sogar die Elektro-Gartengeräte! - Powerstation & Solar-Generator mit 30 % mehr Kapazität

- Für den mobilen Betrieb von 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräten

- Ideal z.B. beim Camping und Zelten sowie im Garten

- Zuschaltbares LED-Licht mit 4 Leuchtmodi: 100 % Leuchtkraft, 50 % Leuchtkraft, SOS-Licht, Strobo-Licht

- Hohe Konversions-Rate von 90 % bei Solarstrom-Versorgung

- Integriertes Display: zeigt Batteriezustand, Betriebs-Modus und Warnsymbole

- 2x DC-Output für Hohlstecker mit 5,5 x 2,1 mm: 12 Volt (+/-1 Volt) bis 8 A / 96 Watt, z.B. Kühlbox und Kühltaschen

- 1x DC-Output über Zigarettenanzünder-Buchse: 12 Volt (+/-1 Volt) bis 8 A / 96 Watt

- Gesamt-Ladeleistung an allen 12-Volt-Anschlüssen gleichzeitig: max. 8 A / 96 Watt, ideal z.B. für Kühlbox und Kühltaschen

- 2x 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdosen mit insgesamt 2.200 Watt Dauerbelastbarkeit für z.B. Elektro-Gartengeräte, Laptop, LED-Lampen und Rasierer

- Schnell-Ladefunktion für Mobilgeräte mit Qualcomm-Chipsatz: LG G4/G5/G6, HTC U Ultra, LG V20, ZTE Axon 7, HTC One A9, Samsung Galaxy S7/S7 Edge

- Quick Charge 3.0: lädt Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

- 3x Standard-USB-Ports Typ A: 5 Volt / max. 3,1 A / 15,5 Watt

- 1x USB-Ports Typ A mit automatischer Ladestrom-Anpassung: 5 Volt / max. 3 A / 15 Watt, 9 V / max. 2 A / 18 Watt, 12 Volt / max. 1,5 A / 18 Watt

- USB Typ C zum Aufladen von modernen Mobilgeräten wie z.B. MacBook Pro, Samsung Galaxy S9, Huawei P20/30 u.v.m.

- 1x USB Typ C mit Power Delivery: 5 / 9 / 12 / 15 oder 20 Volt mit bis 5 A / 100 Watt

- Anderson-Anschluss 1: 18 - 30 Volt, max. 10 A, max. 250 Watt

- Anderson-Anschluss 2 (Schnelllade-Anschluss): 25 V, max. 32 A, max. 850 Watt (Anderson-Hochstromstecker)

- Reine Sinuswelle: versorgt haushaltsübliche Geräte mit Strom

- Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C

- Bis zu 6-mal längere Lebensdauer: Sie können 10 Jahre lang täglich benutzt werden, bis sie 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität erreicht haben. Das liegt an der LiFePO4-Batteriechemie, die mehr als 2000 Zyklen ermöglicht

- Schutz vor Kurzschluss, Überspannung, Niederspannung, Überhitzung und Überladen

- Praktische Tragegriffe

- Integrierter LiFePO4-Hochleistungs-Akku mit 2.240 Wh, lädt per 12 oder 230 Volt sowie per Solar-Panel (Solarpanel mit 18 - 30 Volt, max. 10 A, max. 250 Watt bitte dazu bestellen)

- Maße: 46,6 x 31 x 30 cm, Gewicht: 24,7 kg

- Solar-Generator HSG-1200 inklusive AC-Netzteil, Zigarettenanzünder-Adapter, Anschlusskabel mit Anderson-Stecker und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107400541 Preis: 2.199,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3215-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3215-3034.shtml In folgenden Bundles enthalten:

revolt Powerstation & Solar-Generator mit 2.240 Wh, 200-W-Solarpanel, 2.200 Watt

Preis: 2.499,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-9074-625 revolt Powerstation & Solar-Generator, 240-Watt-Solarpanel, 2.240 Wh, 2.200 Watt

Preis: 2.549,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3216-625 Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/nHgy5CYSqnY3Qcp PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

