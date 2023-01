Startseite Anruf von 061314901015 - Informationen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-09 10:21. In letzter Zeit gibt es immer mehr Meldungen zu Anrufen der Nummer 061314901015. Angerufene fragen sich zurecht:

- Wer ruft an?

- Warum werde ich angerufen?

- Ist der Anrufer seriös?

- Worum geht es? Anrufer der Nummer 061314901015 ist die DWG eG, die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft. Die DWG eG ist eine eingetragene Wohnungsbaugenossenschaft mit Sitz in Großwallstadt. Seit fast einem viertel Jahrhundert vermietet und verkauft sie Wohnungen und Häuser an ihre Mitglieder. Das Immobilienvolumen für Mitglieder beträgt ca. 100 Millionen Euro. Der Unternehmenszweck der DWG eG ist es, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dadurch unterscheiden sich Wohnungsbaugenossenschaften von klassischen Vermietern / Verkäufern, die nur auf Profite und Gewinne achten. Genossenschaften arbeiten nicht primär gewinnorientiert. Klar, um langfristig bestehen zu können, darf kein Minus erwirtschaftet werden. Aber der Fokus der DWG eG liegt viel mehr auf dem Erhalt und dem Ausbau des Immobilienbestandes für die Mitglieder. Neben dem Mieten und Kaufen von Immobilien, haben langjährige Mitglieder der DWG eG viele weitere Vorteile.

- keine Kaution bei Bezug von Mietwohnungen zahlen

- Einkaufsvorteile im Internet

- die Genossenschaft wird jährlich durch den Prüfungsverband geprüft

- Beteiligung am Gewinn der Genossenschaft Die meisten aktiven Mitglieder der DWG eG, zahlen monatlich über den Arbeitgeber im Rahmen der vermögenswirksamen Leistungen ein. Diese Mitglieder profitieren zusätzlich von den folgenden weiteren Vorteilen:

- 20%-Förderung vom Staat durch die Arbeitnehmersparzulage

- 10%-Förderung vom Staat durch die Wohnungsbauprämie

- ggfs. Erhalt eines Arbeitgeberzuschusses Im Gegensatz zu anderen Wohnungsbaugenossenschaften nimmt die DWG eG weiterhin neue Mitglieder auf, denn je mehr Mitglieder eine Genossenschaft hat, umso mehr Wohnungen kann sie für ihre Mitglieder zur Verfügung stellen. Mit der 061314901015 werden Sie angerufen, wenn Sie hierzu zuvor Ihre Anrufeinwilligung gegeben haben. In einem bis drei Gesprächen werden Sie über die Mitgliedschaft, mitsamt Rechten und Pflichten informiert. Danach können Sie selbstständig Ihren Antrag auf Beitritt zur DWG eG stellen. Das ist also der Grund, warum Sie vielleicht von der Nummer 061314901015 angerufen wurden. Aktuelle News und Infos zur DWG eG finden Sie hier. (https://www.dwg-eg.de/dwg-aktuell/) Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg. Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums. Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420

info@dwg-eg.de

http://www.dwg-eg.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten