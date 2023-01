Startseite Der Ablauf Ihres Besuchs bei Ihrem Zahnarzt in Flörsheim Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-09 10:05. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Eine langfristige Zahn- und Mundgesundheit lässt sich nur durch regelmäßige Untersuchungen und entsprechende Behandlungen sicherstellen. Wenn Sie Angst vor dem Zahnarzt haben oder schon länger nicht mehr bei der Behandlung waren, möchten Sie sicherlich wissen, wie eine Behandlung eigentlich genau abläuft. Das ist absolut verständlich. Wir halten unsere Leistungen und Abläufe so transparent wie möglich und verraten Ihnen folgend im Genaueren, wie sich ein Termin bei Ihrem Zahnarzt in Flörsheim (https://www.zahnarzt-herovi-hochheim.de/zahnarzt-floersheim) im Konkreten gestaltet. Wenn Sie wissen, was genau auf Sie zukommt, können Sie den Termin entspannter angehen. Der Ablauf eines Besuchs in unserer Arztpraxis gestaltet sich wie folgt: Schritt 1: die Terminvereinbarung Der erste Schritt bei einem Besuch beim Zahnarzt ist die Terminvereinbarung. Dies kann telefonisch oder online erfolgen. Wir empfehlen Ihnen, sich vorab telefonisch zu informieren und einen Termin zu vereinbaren. So können Sie sicher sein, dass Sie Ihre Terminzeit bei Ihrem Zahnarzt in Flörsheim optimal nutzen können. Schritt 2: die Anamnese Zunächst wird eine Anamnese erstellt, in der Sie Ihre Zahn- und Mundgesundheit sowie alle relevanten Patienten- und Krankheitsinformationen angeben. Bei Ihrem ersten Besuch in der Praxis müssen Sie zudem Personenangaben und Angaben zu Ihrem Versichertenstatus machen. Halten Sie hierzu immer Ihre Krankenkassenkarte bereit. Schritt 3: die Untersuchung Anschließend untersucht der Zahnarzt Ihren Mundraum und kann so eventuelle Zahnerkrankungen oder Veränderungen feststellen. Bei uns in der Zahnarztpraxis Flörsheim gehen wir bei der Untersuchung wie folgt vor:

Als Erstes inspizieren wir Ihre Zähne mit einem Mundspiegel. Hierbei werden oftmals bereits Erkrankungen der Zähne, des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut erkannt.

Anschließend folgt die Untersuchung des Kausystems durch Palpation. Hier können Lockerungen der Zähne und Schwellungen im Mundraum festgestellt werden. Feinheiten, Füllungen und Kronen können mittels der Sonde genauer betrachtet werden.

Zum Schluss erfolgt die Auskultation. Hierbei wird mithilfe des Stethoskops das Kiefergelenk untersucht. Schritt 4: der Behandlungsplan Aufgrund dieser ersten Untersuchung erstellt der Zahnarzt einen Behandlungsplan, der die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung Ihrer Zahn- und Mundgesundheit enthält. Je nachdem, was der Behandlungsplan vorsieht, kann es sein, dass Sie noch weitere Untersuchungen, wie Röntgenaufnahmen, durchführen müssen. Schritt 5: die Behandlung Nachdem der Behandlungsplan erstellt wurde, können Sie mit der eigentlichen Behandlung beginnen. Diese kann je nach individueller Situation unterschiedlich lang dauern und ist abhängig von den vereinbarten Maßnahmen. Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, erhalten Sie in der Regel noch weitere Anweisungen für die Pflege Ihrer Zähne und des Mundraums sowie für die Vorbeugung von Erkrankungen. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin bei Ihrem Zahnarzt in Flörsheim! Auch wenn Sie noch Fragen zum Ablauf Ihres Besuchs beim Zahnarzt haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns dazu einfach an. Wir freuen uns darauf, Ihnen zu helfen! Herzlich Willkommen bei der Zahnarztpraxis von Zahnarzt Ali Andre Herovi! Zahnarztbesuche sind für viele Patienten lästig, nicht wenige haben Angst vor dem Besuch bei Ihrem Zahnarzt. Wir kennen diese Ängste und sind auf den Umgang mit Angstpatienten spezialisiert. Wir sichern Ihnen eine zahnmedizinische Versorgung auf höchstem Niveau. Nicht nur durch eine hochmoderne Praxisausstattung, auch die Leistungen, die wir anbieten entsprechen dem aktuellen Stand der Forschung: Dabei geht es bei der Zahnreinigung, der Zahnimplantation, der Parodontosebehandlung oder auch innovativer & schmerzfreier Laserbehandlungen immer um das Wohl Ihres Zahns. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. Ihr Zahnarzt Ali Andre Herovi aus Hochheim Firmenkontakt

