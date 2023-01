Startseite Klimaschutz im neuen Design Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-09 09:52. Digitalisierung der Energiewende mit neuen Produkten Frankfurt, 08.01.2023 - Immer mehr Unternehmen, aber auch private Haushalte nutzen die Energie der Sonne zur Stromerzeugung. Ab Januar 2023 wurde der Kauf und Betrieb einer Solaranlage für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer noch einfacher. Noch nie war es so einfach Teil der Energiewende zu sein und einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Um noch mehr Menschen für grüne Energie zu begeistern, präsentiert sich das Unternehmen Solarivo im neuen Design. Von der Natur inspirierte Farben und klare Formen zeigen, wie Klimaschutz heute aussehen kann. Das neue Design soll Menschen motivieren einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Mit einem rundumerneuerten Markenauftritt bringt Solarivo, die klimaneutrale Energieversorgung in die Mitte der Gesellschaft. Das neue Design kommt zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen nie höher gewesen ist. Die aktuell hohen Energiepreise und der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit, haben das Interesse an Strom aus Sonnenlicht stark ansteigen lassen. Für viele private Haushalte ist Solarstrom nicht nur Energie-, sondern auch eine Einnahmequelle. Die Herausforderung für das Design von Solarivo bestand darin, wirkliche Unterscheidung zu schaffen und erneuerbare Energie für jeden einfach zu machen. Das neue Markendesign beinhaltet eine rundumerneuerte Website, ein neues Logo, eine komplett neue Farb- und Formensprache sowie eine adaptierte Markensprache. Jullie Mae Rosas, Gründer von Solarivo, ist überzeugt: "Wir können den Klimawandel stoppen und gerade deshalb ist es so wichtig, den Diskurs über Innovationen und wissenschaftliche Errungenschaften zu stärken und so ein Vertrauen in diese aufzubauen." Weitere Informationen unter https://solarivo.de . Solarivo wurde im Juni 2021 von Jullie M. Rosas in Frankfurt gegründet und bietet individuelle Solarlösungen, die auf die Bedürfnisse von Haus-, Boot- oder Wohnmobilbesitzer zugeschnitten sind. Mit einem komplett digitalen Einkaufserlebnis bietet das Unternehmen einen einfachen Zugang zur Erzeugung von Solarenergie und ermöglicht es Menschen, erneuerbare Energie im eigenen Haus, Mietwohnung oder Unterwegs erzeugen, nutzen und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können. Solarivo beschäftigt weltweit mehr als 65 Mitarbeiter und verfolgt die Vision, Solarenergie Produkte für Menschen erschwinglicher zu machen Firmenkontakt

Solarivo

Anton Vogt

Eschersheimer Landstraße 42 42

60322 Frankfurt am Main

06920091850

info@solarivo.de

https://solarivo.de/ Pressekontakt

Solarivo

Thomas Fleischmann

Eschersheimer Landstraße 42 42

60322 Frankfurt am Main

06920091850

presse@solarivo.de

