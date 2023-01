Startseite Eine effiziente Strategie für Digital Marketing entwickeln Pressetext verfasst von fenixam am So, 2023-01-08 14:46. Es gibt diverse Wege, wie man eine Digital-Marketing-Kampagne erfolgreich umsetzen kann. Die Marketingspezialisten und SEO-Experten haben in ihrem Ärmel ein breites Spektrum an Taktiken, Strategien und Kanälen, die verwendet werden können um die potentiellen Kunden zu erreichen. Allgemein betrachtet, eine effektive digital Marketingkampagne setzt sich aus folgenden Schritten zusammen: 1. Die Marketingziele definieren Digital Marketing ist ein umfangreiches Gebiet, diesbezüglich ist es enorm wichtig vorab die Ziele festzulegen, bevor man mit einer Digital-Marketing-Kampagne anfängt. Es ist wichtig zu definieren, ob man die Bekanntheit der Marke (Brand Awerness) aufbauen möchte, sich auf der Loyalität der Kunden konzentrieren möchte oder als Ziel sich die Gewinnung von neuen Kunden vorgenommen hat. Das Festsetzen der Ziele hilft eine passende Strategie zu entwickeln und das zur Verfügung stehende Budget so einzusetzen, dass man einen möglichst großen Einfluss z.B. mit einer Kampagne ausgerichtet auf Suchmaschinenoptimierung in Frankfurt erzielt. 2. Die gewünschte Zielgruppe auswählen Es ist von großer Bedeutung, im Vorfeld zu bestimmen, wessen Aufmerksamkeit man erwecken möchte. Je genauer man die Zielgruppe definieren kann (Alter, Lokalisation, Einkommen, etc.) umso einfacher es sein wird herauszufinden, wie man die potentiellen Kunden erreichen kann. 3. Die richtigen Marketingkanäle und Taktik identifizieren Nachdem man die Zielgruppe identifiziert hat, muss die Entscheidung getroffen werden, auf welchem Wege man diese kontaktieren möchte. Angenommen, das Ziel ist es, dass der B2C Marketing-Experte eine jüngere Generation ins Visier nehmen sollte. In dieser Situation ist es effizienter z.B. die Millennials oder die sog. Generation Z über Social Media wie Facebook oder am besten TikTok und Instagram zu erreichen, anstatt das Geld und die Zeit in Blog-Werbung zu investieren. 4. Einen passenden Content entwickeln und entsprechend für jeden Kanal optimieren Die Daten müssen entsprechend analysiert werden um möglichst viel über die Zielgruppe zu erfahren. Wenn man eruiert hat, dass die potentiellen Kunden bei Onlinekäufen viel mehr das Handy anstatt einen Desktop-Rechner oder einen Laptop nutzen, müssen die Inhalte entsprechend für die Mobilgeräte optimiert werden. Das ist aber nicht alles. Die Kunden interagieren mit Marken übergreifend auf vielen Kanälen in einer nichtlinearen Art und Weise. Deswegen ist es besonders wichtig, dass die Aussagekraft des Contents immer auf allen Kanälen gleichbleibt. Die Konsequenz in der Darstellung des einheitlichen Images des Unternehmens ist der Schlüssel dazu, wie die Marke und ihre Werte von den potentiellen Kunden wahrgenommen werden. Diese Einheitlichkeit in der Darstellung wirkt auch einer eventuellen Verwirrung entgegen, was die Marke eigentlich repräsentiert und was sind die eigentlichen Werte und Vorteile, welche das Unternehmen anbietet. 5. Das Messen und Auswerten der Ergebnisse der Kampagne Das letzte Element ist das Messen und Auswerten der Ergebnisse der Werbekampagne mit Hilfe von diversen Tools wie z.B. Google Analytics. Dieser Schritt ist unentbehrlich um zu gewährleisten, dass die Marketingkampagne ihr höchstes Potenzial erzielen kann. Es ist von einer enorm großen Bedeutung, dass die Ergebnisse der laufenden Kampagne in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Im anderen Fall hat man keine Hinweise dafür, ob die Werbekampagne ihr Ziel erreicht und ob es sich ein Bedarf an Verbesserung ergibt. Das Messen der Ergebnisse hilft auch dem Unternehmen den Kontakt zu seinen Kunden herzustellen, die Loyalität zu steigern und die Markenfürsprecher (Brand Advocacy) zu gewinnen. FenixAM Webdesign - Ihr Ansprechpartner für Webseitengestaltung und Suchmaschinenoptimierung in Frankfurt am Main Über fenixam Komplettes Benutzerprofil betrachten