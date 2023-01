Startseite Das Ende der CIA, der Central Intelligence Agency Pressetext verfasst von prmaximus am Sa, 2023-01-07 12:39. Links zu Quellen und eingebundene Videos auf

https://www.dzg.one/Das-Ende-der-CIA_der-Central-Intelligence-Agency Psiram-Kategorie: Verschwörungstheoretiker | Ich bin einer von derzeit 242. Den Titel wählte ich spontan und intuitiv. Ausgangspunkt ist eine ARTE-Dokumentation. Weitere Einzelheiten werde ich wohl im Laufe der nächsten Jahrhunderte entdecken. Wer so handelt, wie die Mitarbeiter der CIA, führt sein eigenes Ende herbei. Punkt. 9. April 2017 | Putin: 95% Of World Terrorist Attacks Are Made By The CIA 10. Dezember 2017 | »Die CIA ist fast unangreifbar«

"Vor siebzig Jahren wurde der berüchtigte Auslandsgeheimdienst der USA gegründet. Der Historiker Bernd Stöver hat die Geschichte der CIA erforscht, ihren Weg zum Mythos - und ihre merkwürdigsten Mordversuche." Geheimnisse der CIA

Antikriegtv2

Diese Dokumentation erklärt, wie die CIA seit seiner Gründung 1947 kein "normaler" Geheimdienst ist, sondern eine im Verdeckten operierende staatlich gesponsorte Terroroganisation, die den amerikanischen Weltkonzernen und der US-Aussenpolitik als Werkzeug dient, um deren Macht und Einfluss weltweit auszubreiten und zu sichern. Jedes Mittel wird eingesetzt, um unliebesame Regierungen zu stürzen, Staatsführer zu ermorden, sowie Kriege anzuzetteln. Jedes Drecksgeschäft wird betrieben, wie Waffen-, Drogen- und Menschenhandel, ausserdem entführt sie Menschen und foltert sie in ihren Geheimgefängnissen. Dazu kommt die Kontrolle der Meinungsbildung in der Gesellschaft durch Desinformation mit Hilfe der Medien, in dem sie Journalisten auf ihrer Gehaltsliste beschäftigt und Verlage finanziert. In diesem Video berichten ehemalige CIA-Agenten über ihre Arbeit und was sie erlebt haben.

https://www.youtube.com/watch?v=1S0-FVT-2ZA Inside CIA - So arbeitet der Geheimdienst | Galileo | ProSieben

Galileo

Wir haben die Central Intelligence Agency, kurz: CIA besucht, um herauszufinden, wie der Geheimdienst arbeitet. Und sind sie mächtig genug, um den eigenen Präsidenten Donald Trump zu stürzen? Wir haben einen ehemaligen Agenten gefragt.

