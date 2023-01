Startseite docurex® Datenraum hilft im Dickicht von BWL-Fachbegriffen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-01-04 17:09. Der Datenraum Anbieter docurex® pflegt und erweitert auf seiner Website mehr als 200 Fachbeiträge zu betriebswirtschaftlichen Themen und Begriffen BWL-Begriffe auf docurex® Mittlerweile seit über 3 Jahren pflegt und erweitert das Team des Online-Datenraums docurex® eine große Anzahl an betriebswirtschaftlichen Fachbeiträgen und Aufsätzen (https://www.docurex.com/bwl/). Nicht nur zum Jahreswechsel und dem damit verbundenen Jahresabschluss. Natürlich ganzjährig können sich Von "B" wie Bilanz, über "F" wie Firmenwert (berechnen) (https://www.docurex.com/unternehmenswert-berechnen/) bis "W" wie Warenbestand (https://www.docurex.com/bwl/wie-findet-man-den-perfekten-warenbestand/) über aktuelle Themen rund um betriebswirtschaftliche Sachverhalte informieren. Die Datenräume von docurex® (https://www.docurex.com/online-datenraum/) unterliegen strengen Sicherheitskriterien. Sie verfügen über die ISO 27.001 und ISO 9001 Zertifikate, sind DSGVO-konform und befinden sich in deutsche Rechenzentren. Die revisionssichere Aufzeichnung aller Datenraumaktivitäten, 256 Bit Verschlüsselung aller Datenübertragungen und ein effizientes Berechtigungskonzept sind nur drei von über 20 Sicherheitsmerkmalen. docurex® Datenräume sind optimal für M&A Projekte, Due Diligence Prüfungen (https://www.docurex.com/due-diligence/), Board Communication, Vertragsverwaltung und Immobilienmanagement geeignet. Sie ermöglichen einen sicheren Datenaustausch und eine zentrale Dokumentenverwaltung mit individuell definierbaren Zugriffsrechten und kompletter Kontrolle über alle sensiblen Daten. docurex® ist ein hochsicherer virtueller Datenraum für effiziente Due Diligence Prüfungen und Unternehmenstransaktionen. Mit dem virtuellen Datenraum von docurex® stellen Sie Käufern, Interessenten und Vertragspartnern komfortabel und sicher Dokumente online und jederzeit bereit. Kontakt

