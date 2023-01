Startseite Mein Schiff Kreuzfahrt - Der besondere Urlaub auf dem Meer Pressetext verfasst von pr-partners am Mi, 2023-01-04 16:24. Die Reederei TUI Cruises verweist mit Stolz darauf, dass sie weltweit über eine der modernsten und umwelt- sowie klimafreundlichsten Flotte verfüge. Die Mein Schiff-Kreuzfahrten, also Reisen an Bord von schwimmenden Hotels, sind sehr begehrt. Kein Wunder, schließlich sind die Mein Schiff Kreuzfahrten im Premium-Segment angesiedelt und bieten eine herrliche Kombination aus Erlebnis und Erholung. Besonders gefragt sind die Routen auf dem Mittelmeer und auf der Ostsee. Um ein paar Tage den Alltag hinter sich zu lassen, kann man entweder ganz spontan oder aber mit viel Vorplanung für das kommende Jahr die beliebten Mein Schiff Kreuzfahrten auf kreuzfahrten-reisebuero.de buchen. Erholung mit Mein Schiff Kreuzfahrten etwa auf dem Mittelmeer und auf der Ostsee Die Route „Mein Schiff 4 - Westliches Mittelmeer mit Barcelona“ startet ab Palma de Mallorca. Erstes Ziel der Reise ist Barcelona. Die quirlige spanische Metropole lockt mit ihren weltweit bekannten Sehenswürdigkeiten wie der beeindruckenden Kirche Sagrada Família jedes Jahr zahllose Besucher an, ebenso die weiteren Wahrzeichen der Stadt, viele gestaltet vom berühmten Künstler Antoni Gaudí. Ein weiteres Ziel dieser Mein Schiff Kreuzfahrt ist Marseille. Die charmante südfranzösische Hafenstadt bezaubert mit ihrem einzigartigen Esprit. Die Passagiere dieser Mein Schiff Kreuzfahrt haben ausreichend Zeit, um die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Sehenswerte Ausflugsziele sind beispielsweise der alte Hafen Vieux-Port und die Basilika Notre-Dame de la Garde. Eine Alternative zur Mittelmeerreise bietet die Mein Schiff Kreuzfahrt „Mein Schiff 6 - Ostsee mit Göteborg“. Diese Mein Schiff Kreuzfahrt startet in Kiel und steuert neben Göteborg auch die dänische Metropole Kopenhagen an. In Kopenhagen sind es vor allem die Schlösser und der Nyhavn mit seinen bunten Häusern, die den Besuchern in Erinnerung bleiben. Mein Schiff Kreuzfahrten stehen für Schiffsurlaub zum Genießen Auf beiden Mein Schiff Kreuzfahrten gibt es auch einen Seetag, der sich bestens eignet, den Komfort des jeweiligen Schiffes in vollen Zügen zu genießen. Schließlich beinhalten die Reiseangebote viele Inklusivleistungen. In den Bordrestaurants genießen die Passagiere eine Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten. Außerdem steht während der Zeit auf dem Schiff ein umfangreiches Freizeit- und Unterhaltungsprogramm zur Verfügung. Die Kabinen sind komfortabel eingerichtet und es gibt einen Kabinenservice. Auch Wellness- und Sportangebote sorgen für Abwechslung und Erholung. Lohnenswert sind zubuchbare Leistungen, wie geführte Landgänge und die Anreise zum Hafen. Weitere Informationen gibt es auf:

https://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/tui-cruises-kreuzfahrten Kurzprofil:

Die Moana Reisen GmbH & Co. KG aus Uelzen ist ein Unternehmen im Reisesektor und vermittelt Hochsee- und Flusskreuzfahrten von bekannten Reedereien. Zu allen Angeboten gibt es im Reiseportal des Reiseunternehmens ausführliche Informationen zu den Schiffen, zu den Routen und zu den Leistungen. Das Reiseunternehmen bietet auch eine persönliche Beratung, die per E-Mail und per Telefon angeboten wird. Unternehmensinformation:

Moana Reisen GmbH & Co. KG

Ringstraße 4

