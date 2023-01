Startseite Jackpot Digital unterzeichnet Partnerschaftsvereinbarung mit führendem globalem Spielehersteller Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-01-04 12:17. Vancouver, British Columbia - 4. Januar 2023 - Jackpot Digital Inc. (das Unternehmen oder Jackpot) (TSXV: JJ) (TSX-V: JJ.WT.B) (TSX-V: JJ.WT.C) (US OTCQB: JPOTF) (Börse Frankfurt: LVH3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem weltweit führenden Hersteller von Glücksspielgeräten (Jackpots neuer Partner) eine Partnerschaftsvereinbarung (die Vereinbarung) unterzeichnet hat. Im Rahmen der Vereinbarung und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen hat sich Jackpots neuer Partner bereit erklärt, seine Dienstleistungen weltweit auf ausschließlicher und exklusiver Basis für Jackpot zu erbringen. Jackpots neuer Partner wird Jackpots dealerlose Electronic Table Games (ETGs, elektronische Tischspiele) herstellen und komplett montierte Jackpot Blitz®-ETGs liefern, die in Casinos weltweit installiert werden können. Jackpot hat bei seinem neuen Partner eine erste Bestellung für 100 Jackpot Blitz®-ETGs aufgegeben und rechnet damit, dass im Laufe des Jahres 2023 weitere Aufträge erteilt werden, sobald die üblichen Lizenzgenehmigungen der jeweiligen Gerichtsbarkeiten vorliegen. Jackpot geht davon aus, dass mit dieser Vereinbarung mehrere Geschäftsziele für Jackpot erreicht werden, darunter: - eine deutliche Senkung der Herstellungskosten für die Jackpot Blitz®-ETGs

- erhebliche Erhöhung der Produktionskapazität

- die Fähigkeit, größere Bestellmengen an Jackpots Kunden zu liefern

- kürzere Lieferfristen

- eine globale logistische Reichweite

- schnellere Integration von neuen Verbesserungen und Funktionen

- ein aktualisiertes, schlankeres und attraktiveres Tischdesign Angelo Palmisano, Chief Strategy Officer von Jackpot Digital, erklärt: Diese Partnerschaft verschafft unserem Unternehmen die entscheidende Konsistenz, Effizienz und Bandbreite bei der Belieferung für den fortgesetzten Ausbau unserer Vertriebskanäle weltweit. Mit dieser Partnerschaft können sich unsere internen Ressourcen auch auf den wachsenden Bedarf an Kundenengagement und Support konzentrieren, was für unsere explosive Wachstumsstrategie für die nächsten zwei Jahre von entscheidender Bedeutung sein wird. Jake Kalpakian, President und CEO von Jackpot Digital, meint: Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem globalen Produktionspartner. Wir haben derzeit 69 Jackpot Blitz®-Tische im Einsatz und haben zunächst 100 Stück bei unserem neuen Partner bestellt. Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des Jahres 2023 und darüber hinaus sowohl den Umfang als auch die Häufigkeit unserer Bestellungen erhöhen werden. Da die Nachfrage und die Zahl der Bestellungen schnell steigen, ist die Suche nach dem richtigen Partner, der uns bei der Rationalisierung unseres Geschäfts hilft, ein wesentlicher Schritt für das Unternehmen, um die nächste Stufe zu erreichen. Während die Nachfrage nach Jackpot Blitz® weiter steigt, erkennen wir die Notwendigkeit, unseren Betrieb schlank zu halten und uns auf den Ausbau unseres Kundenstamms zu konzentrieren, und das bei gleichzeitiger Erweiterung unserer Produktionskapazität. Mit dieser neuen Vereinbarung bauen wir unsere Wachstumskapazität aus. Außerdem wird der Herstellungsprozess beschleunigt und die Kosten gesenkt. Über Jackpot Digital Inc. Jackpot Digital Inc. ist ein führender Hersteller elektronischer Spieltische für die Kreuzfahrtschiffbranche und die regulierte Casino-Industrie. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Mehrspieler-Gaming-Produkte, unter anderem Poker und Casino-Spiele, die durch ein solides Angebot an Backend-Tools für Betreiber ergänzt werden, mit welchen diese ihr Gaming-Geschäft effizient kontrollieren und optimieren können. Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über Jake H. Kalpakian, President und CEO, unter (604) 681- 0204, Durchwahl 6105, oder auf der Website des Unternehmens unter www.jackpotdigital.com . Für das Board of Jackpot Digital Inc.,

E-Mail: info@jackpotdigital.com Der Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens sollte als spekulativ angesehen werden. Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Bestimmte hierin enthaltene Aussagen sind zukunftsgerichtet. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen zu Jackpots zukünftigen Plänen, zum Erhalt der üblichen behördlichen Genehmigungen, zu geplanten oder vorgeschlagenen Finanzierungen, zu Kosten, Zielen, wirtschaftlichen oder technischen Leistungen oder zu den Annahmen, die den vorgenannten Aussagen zugrunde liegen, beinhalten. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, ermöglichen, fühlen, anstreben, projizieren, vorhersagen, potenziell, sollten, dürften, Ziel, glauben, sein, erwarten, vorschlagen, antizipieren, beabsichtigen, planen, plant, schätzen, zu gegebener Zeit und ähnliche Wörter verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den ausgedrückten oder implizierten abweichen. Obwohl das Management der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, auf vernünftigen Annahmen, Prognosen und Schätzungen beruhen, kann nicht garantiert werden, dass diese Annahmen, Prognosen oder Schätzungen zutreffend sind. Die Leser, Aktionäre und Investoren werden daher davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da die Pläne, Annahmen, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, möglicherweise nicht eintreten. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Jackpot Digital Inc.

