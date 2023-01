Startseite Ideal Standard Intellimix Armaturen - die fehlende Innovation in Ihrem Badezimmer Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-01-04 08:48. Maximale Hygiene - maximal Sparen Ideal Standard, einer der führenden Hersteller von Sanitärprodukten (https://www.skybad.de/h/ideal-standard.html), präsentiert die erfolgreiche Armaturenserie Intellimix. Diese innovativen Armaturen zeichnen sich durch ihre intelligente Mischtechnologie aus, die eine präzise Temperaturregelung und Wasserspareffekte ermöglicht. Ideal Standard hat mit seinen Intellimix-Waschtischarmaturen einen neuen Hygiene-Standard gesetzt: 100 % Händewaschen mit Seife. Die Intellimix Sensorarmatur ist eine berührungslose Armatur mit integriertem Seifenspender, die sowohl Wasser als auch Seife abgibt. Ein berührungsloser Sensor ermöglicht die automatische Ausgabe von Wasser und Seife, wenn ein Nutzer die Hände unter die Armatur hält. Das innovative Display zeigt dem Nutzer die verschiedenen Anwendungsschritte an und sorgt für die richtige Handwaschtechnik. Die Intellimix-Sensor-Waschtischarmaturen haben bereits den iF Design Award 2021 und den reddot winner 2021 gewonnen. Mit dem 1,9 l/Min.-Durchflussbegrenzer und der programmierbaren Wasserausgabe verbraucht Intellimix im Vergleich zu Standard-Waschtischarmaturen 85 % weniger Wasser, wenn der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Waschzyklus eingehalten wird. Die Ideal Standard Intellimix Waschtischarmaturen sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und besitzen ein zeitloses Design, das in jedes Badezimmer passt. Sie sind außerdem einfach zu installieren und zu bedienen. Der integrierte Thermostat sorgt für eine präzise Temperaturregelung und gewährleistet somit maximale Benutzerkomfort. Durch die Möglichkeit, die Wassermenge individuell einzustellen, lässt sich der Wasserverbrauch reduzieren und somit auch der CO2-Ausstoß verringern. Intellimix ist eine neuartige Armatur, die entwickelt wurde, um den Herausforderungen der modernen Welt gerecht zu werden. Sie ist intelligent und berührungslos und bietet sowohl Wasser als auch Seife. Mit Intellimix Armaturen wird das Händewaschen mit Seife erleichtert, was von der Weltgesundheitsorganisation als wichtigste Maßnahme zur Vermeidung von Krankheiten und Infektionen empfohlen wird. Die Intellimix-Armaturen von Ideal Standard sind ab sofort im Handel erhältlich. Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auf skybad.de

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Leistung der Ideal Standard Intellimix Armaturen (https://www.skybad.de/k/armaturen/ideal-standard/intellimix.html) und gestalten Sie Ihr Badezimmer zukunftsorientiert und nachhaltig. Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung - alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

