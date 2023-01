Startseite Implantate in Crailsheim Pressetext verfasst von beocondis am Di, 2023-01-03 22:17. Wenn Sie einen Zahnverlust erlitten haben, ist es wichtig, die entstandene Zahnlücke wieder zu schließen. Ansonsten kann es – neben ästhetischen Einbußen – auch zu negativen Auswirkungen auf Kiefer, Zähne und das allgemeine Wohlbefinden kommen. Eine beliebte Art von Zahnersatz ist das Implantat. Es besteht aus drei Teilen: einer künstlichen Zahnwurzel, die wie eine Art Schraube aussieht und fest im Kiefer verankert wird, einem Verbindungsstück und der neuen Zahnkrone. Computernavigierte Implantation

Für eine präzise Positionierung der Implantate und Schonen der sensiblen Nachbarstrukturen wie Blutgefäße oder Nerven nutzen wir die Möglichkeiten der computernavigierten Implantologie. Hier können wir das Einbringen der Zahnimplantate vor der OP am Computer simulieren. Der Eingriff erfolgt dann minimalinvasiv. Für Sie bedeutet das eine schnellere Wundheilung. Zudem können wir den vorhandenen Kieferknochen optimal ausnutzen.

