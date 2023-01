Startseite Traumreiseziel Kenia - Urlaub in Kenias Hotels zum Jahreswechsel planen Pressetext verfasst von pr-partners am Di, 2023-01-03 16:36. Der Jahreswechsel ist traditionell ein guter Zeitpunkt, um den Urlaub für das kommende Jahr zu planen. Wer eine echte Traumreise erleben möchte, der kann in Kenia die afrikanische Sonne und palmengesäumte Sandstrände finden. Das ganze Jahr über warten tropisch-warme Temperaturen von Luft und Wasser auf die Kenia Urlauber. So kann man entspannte Stunden am weißen Sandstrand verbringen und den Wellen des türkisblauen Ozeans lauschen. Das 4-Sterne-Plus-Hotel Pinewood Beach Resort & Spa, das von den Kenia-Urlaubs-Experten von kenia-urlaub.de gern empfohlen wird, ist eine kleine im Bungalowstil errichtete Hotelanlage. Mit seinem wunderschönen tropischen Garten liegt das Hotel direkt am ruhigen Galu Beach und ermöglicht so jedem Kenia Urlauber, entspannt in der Sonne zu liegen – ganz gleich ob am schönen Sandstrand oder am Swimmingpool. Den Kenia Urlaub in Kenias Hotels an den Traumstränden Ostafrikas verbringen Wer den Alltagsstress mit sportlichen Aktivitäten hinter sich lassen möchte, findet im Pinewood Beach Resort zahlreiche Freizeit- und Sportmöglichkeiten. So gehören zum einen Squash, Tennis, Tischtennis oder Beachvolleyball zum Angebot des Hotels und zum anderen das Fitnesscenter. Auch ein Wassersportcenter befindet sich direkt vor Ort und so können die Kenia Urlauber beispielsweise Windsurfen, Kitesurfen, Tauchen, Schnorcheln oder Hochseefischen. Taucher und Schnorchler nutzen gern das vorgelagerte Riff für ihre Touren, bei denen sie die farbenfrohe Unterwasserwelt kennenlernen. Bei Bootsausflügen lässt es sich ebenfalls entspannen. Kulinarische Köstlichkeiten genießen im Kenia Urlaub in passenden Keniahotels Außerdem punktet das Pinewood Beach Resort & Spa mit den verschiedenen Restaurants, Bistros, Bars und Lounges, in welchen die Keniaurlauber sowohl im Innenbereich als auch Outdoor gemütlich schlemmen können. So fällt es wirklich leicht, den Kenia Urlaub unter freiem Himmel zu verbringen. Kulinarisch verwöhnt das Hotel die Kenia Urlauber mit Halbpension, Vollpension oder All inklusive. Wer möchte, kann in diesem Kenia Urlaub auch die Gelegenheit nutzen, eine Safari zu unternehmen. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-urlaub.de/kenia-hotels.htm Kurzprofil:

Beim Reiseportal kenia-urlaub.de vermitteln Kenia-Spezialisten den passenden Keniaurlaub an ihre Kunden. Hiermit haben die bestens geschulten Mitarbeiter bereits über 30 Jahre Erfahrung. Zahlreiche Vor-Ort-Besuche und Kontakte sorgen für bestes KnowHow im Team des Reisevermittlers. So können die ortskundigen Mitarbeiter auf die Wünsche ihrer Kunden eingehen und unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen im Reisebereich individuell passende Kenia-Urlaubsreisen zusammenzustellen. Unternehmensinformation:

kenia-urlaub.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha Über pr-partners Komplettes Benutzerprofil betrachten