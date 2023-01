Startseite Citalopram als Antidepressivum: Wirkung und Nebenwirkungen Pressetext verfasst von deliadragic am Di, 2023-01-03 15:11. Häufig wird Citalopram bei Depressionen verschrieben. Diese Krankheit kann aus heiterem Himmel auftreten oder durch bestimmte Ereignisse im Leben ausgelöst werden. Hier erfahren Sie, wie das Medikament helfen kann und was zu beachten ist, um den größtmöglichen Nutzen aus der Behandlung zu ziehen. Die Gehirnzellen, die sogenannten Neuronen, setzen eine Reihe von Chemikalien frei, die wiederum andere Neuronen stimulieren. Dies führt zu elektrischen Impulsen, die viele weitere Funktionen steuern. Serotonin ist ein solcher Stoff im Gehirn. Sobald es freigesetzt wird, regt es andere Neuronen an und wird dann wieder in die Zellen aufgenommen und recycelt. Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) wie Citalopram erhöhen die Menge des im Gehirn zirkulierenden Serotonins. Dies kann bei manchen Menschen die Symptome einer Depression oder Panikstörung lindern. Unter bestimmten Umständen sollten Sie Citalopram bei Depressionen nicht oder nur unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen anwenden. Es ist die Aufgabe des behandelnden Arztes oder der behandelnden Ärztin, diese Punkte abzuklären, bevor die Behandlung beginnt: * Schwangerschaft und Stillzeit

* Funktionsstörungen der Leber oder der Nieren

* Herzerkrankungen

* Epilepsie

* Erhöhter Blutzucker (Diabetes mellitus)

* Erhöhter Augeninnendruck (Glaukom)

* Hirnblutungen, gastrointestinale Blutungen und Magengeschwüre

* Manische Phasen in der Vorgeschichte

* Allergische Reaktion auf den Wirkstoff

* Bei gleichzeitiger Einnahme von MAO-Hemmern Ob Citalopram bei Depressionen angewandt werden kann, wenn einer der oben genannten Punkte zutrifft, entscheidet im individuellen Fall der Arzt oder die Ärztin. Bitte beachten Sie, dass dies keine vollständige Liste von Gegenanzeigen ist. Bevor Sie Citalopram bei Depressionen einnehmen, lesen Sie die gedruckte Beilage des Herstellers in der Packung. Dort finden Sie weitere Informationen über das Medikament und eine vollständige Liste der Nebenwirkungen, die bei der Einnahme auftreten können. Damit Citalopram bei Depressionen richtig wirken kann, ist es wichtig, die ärztlichen Anweisungen genau zu befolgen. In der Regel erfolgt die Einnahme einmal täglich. Wenn es vom Arzt nicht anders angeordnet wurde, können Sie die Tageszeit selbst wählen. Versuchen Sie aber, Ihre Dosen jeden Tag ungefähr zur gleichen Zeit einzunehmen. Wenn Sie wegen einer Panikstörung behandelt werden, kann Ihr Arzt Ihnen zu Beginn eine niedrigere Dosis verschreiben, die dann allmählich erhöht wird. Das liegt daran, dass manche Menschen in den ersten zwei Wochen Angstzustände entwickeln, die sich durch eine langsame Erhöhung der Dosis verringern lassen. Wenn Sie Citalopram bei Depressionen oder Panikstörungen anwenden, spielt es keine Rolle, ob sie es vor oder nach dem Essen einnehmen. Wenn Sie eine Dosis vergessen haben und es ihnen noch am selben Tag auffällt, holen Sie sie einfach nach. Nehmen Sie aber niemals die doppelte Dosis ein, um eine vergessene Tablette vom Vortag auszugleichen. Viele Patienten, die Citalopram bei Depressionen einnehmen, haben Sie das Gefühl, dass es bei ihnen nicht auf Anhieb wirkt. Tatsächlich kann es ein oder zwei Wochen dauern, bis die Wirkung einsetzt, und vier bis sechs Wochen, bis sich der volle Nutzen entfaltet. Brechen Sie die Einnahme nicht nach ein oder zwei Wochen ab, auch wenn Sie das Gefühl haben, dass sie nicht hilft. Während der Behandlung ist es wichtig, die regelmäßigen ärztlichen Termine wahrzunehmen, denn nur so kann überprüft werden, ob die Medikamente richtig wirken. Wenn Sie Alkohol trinken, fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin um Rat. Wahrscheinlich werden Sie gebeten, während der Einnahme von Citalopram keinen Alkohol zu trinken, da dieser das Risiko von Nebenwirkungen, wie zum Beispiel übermäßiger Schläfrigkeit, erhöht. Wenn Sie an Diabetes leiden, müssen Sie Ihren Blutzucker (Glukose) möglicherweise häufiger kontrollieren, da Citalopram den Blutzuckerspiegel beeinflussen kann. Wenn Sie ein anderes Arzneimittel kaufen, fragen Sie in der Apotheke nach, ob Sie sie zusammen mit Citalopram einnehmen dürfen, denn einige Arzneimittel, die im Einzelhandel erhältlich sind, können Wechselwirkungen mit dieser Behandlung haben. Nehmen Sie insbesondere das pflanzliche Arzneimittel Johanniskraut nicht ein und lassen Sie sich beraten, bevor Sie entzündungshemmende Schmerztabletten kaufen. Es gibt verschiedene Arten von Antidepressiva, und sie unterscheiden sich in ihren möglichen Nebenwirkungen. Wenn Sie feststellen, dass Citalopram bei Depressionen Ihnen nicht hilft oder die Nebenwirkungen zu stark sind, teilen Sie dies Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin mit, denn es kann sein, dass ein anderes Antidepressivum besser für Sie geeignet ist. Besonders zu Beginn der Behandlung können sich die Symptome der Depression verstärken und bei einigen Patienten kommen sogar Selbstmordgedanken auf. Diese Gedanken können sowohl mit der Erkrankung als auch mit der Medikation zusammenhängen. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin davon erzählen, wenn dies geschieht. Einige Menschen, die Citalopram bei Depressionen einnehmen, stellen fest, dass ihre Haut empfindlicher auf Sonnenlicht reagiert als sonst. Bis Sie wissen, wie Ihre Haut reagiert, sollten Sie bei starker Sonneneinstrahlung eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor verwenden. Wer Citalopram bei Depressionen einnimmt, muss damit rechnen, dass eine Behandlung mehrere Monate dauert. Das ist völlig normal und trägt dazu bei, dass die Symptome nicht wieder auftreten. Brechen Sie die Einnahme von Citalopram bei Depressionen nicht ab, es sei denn, Ihr Arzt oder Ihre Ärztin rät Ihnen dazu. Eine plötzliche Beendigung der Behandlung kann zu Problemen führen, und man wird Ihnen wahrscheinlich raten, die Dosis schrittweise reduzieren, sobald dies notwendig ist. Neben der nützlichen Wirkung können Arzneimittel auch Nebenwirkungen haben, die jedoch nicht bei jedem auftreten. So ist es auch, wenn Citalopram bei Depressionen eingesetzt wird. Eine vollständige Liste finden Sie in der Packungsbeilage. Die Nebenwirkungen bessern sich oft, wenn sich der Körper an das Arzneimittel gewöhnt hat. Sprechen Sie jedoch mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin oder fragen Sie in der Apotheke nach, wenn eine der folgenden Nebenwirkungen weiterhin auftritt oder zu Beschwerden führt: * Erbrechen, Verdauungsstörungen, Verstopfung oder Durchfall: Halten Sie sich an einfache Lebensmittel und trinken Sie viel Wasser.

* Sie fühlen sich schläfrig, schwach oder müde: In diesem Fall sollten Sie nicht Auto fahren und keine Werkzeuge oder Maschinen bedienen.

* Mundtrockenheit: Versuchen Sie, zuckerfreien Kaugummi zu kauen oder zuckerfreie Bonbons zu lutschen.

* Kopfschmerzen: Trinken Sie viel Wasser und lassen Sie sich in der Apotheke gegebenenfalls ein leichtes Schmerzmittel empfehlen. Wenn die Kopfschmerzen anhalten, informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

* Stimmungsschwankungen, Ängstlichkeit, Nervosität, Aufregung, Vergesslichkeit, Unruhe oder Zittrigkeit: Dies kann zu Beginn der Behandlung auftreten, wenn man Citalopram bei Depressionen einsetzt, legt sich aber in der Regel innerhalb weniger Tage. Wenn es lästig oder schwerwiegend wird, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

* Vermehrtes Schwitzen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Schmerzen, Kribbeln, verminderter Sexualtrieb oder verminderte sexuelle Leistungsfähigkeit, Ohrensausen, Gähnen, Herzklopfen, laufende Nase, Juckreiz: Wenn eines dieser Probleme auftritt, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin. Einige wenige Personen, die Citalopram bei Depressionen einnehmen, entwickeln eine allergische Reaktion. Obwohl dies sehr selten vorkommt, sollten Sie sich sofort an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin wenden, wenn Sie Schwellungen im Gesicht, Atembeschwerden oder einen schweren Hautausschlag bekommen. Wenn Sie andere Symptome bemerken, von denen Sie glauben, dass sie auf dieses Arzneimittel zurückzuführen sind, fragen Sie in der ärztlichen Praxis oder in der Apotheke nach, um Rat zu erhalten. Nehmen Sie niemals mehr als die verordnete Dosis ein. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie oder jemand anderes eine Überdosis dieses Arzneimittels eingenommen haben könnte, suchen Sie die Notaufnahme Ihres örtlichen Krankenhauses auf. Nehmen Sie den Behälter mit, auch wenn er leer ist. Wer in einer Apotheke Citalopram kaufen möchte, benötigt ein ärztliches Rezept. Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin Citalopram bei Depressionen verordnet, ist dieses Arzneimittel ausschließlich für Sie bestimmt. Geben Sie es niemals anderen Menschen, auch wenn deren Zustand derselbe zu sein scheint wie Ihrer. Wenn Sie sich einer Operation oder einer zahnärztlichen Behandlung unterziehen müssen, teilen Sie dem behandelnden Arzt mit, welche Arzneimittel Sie einnehmen. Bewahren Sie niemals abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel auf. Bringen Sie sie zu Ihrer örtlichen Apotheke, die sie für Sie entsorgt. Wenn Sie Fragen zu diesem Arzneimittel haben, wenden Sie sich an Ihre Apotheke. Quelle: Wie Citalopram bei Depressionen hilft