Startseite Globale Werbeausgaben werden um 22,5 % auf 763.2 Mrd. € wachsen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-01-03 12:14. Laut Wallstreet Journal werden sich die Ausgaben für Werbung erhöhen. Der Bericht kommt, da sich die digitale Werbung besonders schnell beschleunigt.

Es wird erwartet, dass die Ausgaben für digitale Werbung in diesem Jahr um 25,5 % steigen werden, verglichen mit einer Prognose von 21,9 % im Juni und einer Prognose von 16,3 % im Dezember. Das Wachstum der Ausgaben für digitale Werbung wird durch die gestiegene Nachfrage nach Streaming-Videos, Spielen und E-Commerce sowie durch die Umstellung auf mobile Geräte vorangetrieben. Die gestiegene Nachfrage nach digitaler Werbung treibt auch die Werbekosten in die Höhe.

Werbetreibende zahlen mehr für digitale Anzeigen, da der Wettbewerb um Werbeflächen zunimmt und immer mehr Unternehmen um dieselben Verbraucher konkurrieren. Die Kosten für digitale Anzeigen werden im Jahr 2023 voraussichtlich um 10 % steigen, und die Kosten für traditionelle Anzeigen werden voraussichtlich um 6 % steigen.

Werbetreibende sollten bereit sein, in diesem Jahr mehr für Anzeigen zu bezahlen, da die Nachfrage nach digitalen Anzeigen weiter wächst und der Wettbewerb um Werbeflächen zunimmt. Keine erfreuliche Nachricht ist ebenso dass Google dem Beispiel des Apple folgt und das Ad Tracking komplett für Facebook beschränken könnte weshalb es immer schwieriger wird die Zielgruppe zu erreichen.

