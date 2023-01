Startseite CES 2023: Reolink wird smarte Dual-Objektiv Kameras präsentieren Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-03 11:00. Reolink wird auf der CES 2023 neue Mitglieder der innovativen Kameras von Dual-Objektiv Serie und Auto-Tracking Serie vorstellen. 03.01.2023, Hongkong. Reolink, Entwickler von smarten Sicherheitskameras und -lösungen, dem zahlreiche Familien vertrauen, kündigt an, dass er auf der CES 2023 in Las Vegas (5. - 8. Januar) eine Reihe innovativer Dual-Objektiv Kameras und Überwachungskameras mit Auto-Tracking vorstellen wird. Alle CES-Besucher sind herzlich eingeladen, die neuesten Smart Home-Sicherheitsprodukte von Reolink kennenzulernen, die KI-Erkennung zu programmieren und andere nützliche Funktionen von Reolink Client/App am Stand Nr. 53226 in Halle A-C der Venetian Expo auszuprobieren. Dies ist das vierte Mal, dass Reolink an der CES, der weltweit einflussreichsten Tech-Veranstaltung, teilnimmt. Auch dieses Mal wird Reolink die neuen Mitglieder der Argus Serie mit Akku, der Duo 2 Serie mit Dual-Objektiv und der TrackMix Serie mit Auto-Tracking vorstellen. "Dual-Objektiv Kameras sind eine der größten Innovationen von Reolink in den letzten Jahren", so Sharon Kwok, Produktmanagerin bei Reolink. "Sie bieten den Benutzern eine breitere Sicht auf Bereiche, die von einer einzelnen Kamera nicht erfasst werden können. Unsere Dual-Objektiv Kameras ermöglichen es den Kunden, mit nur einer Kamera den Schutz von zwei herkömmlichen Kameras zu erhalten. Wir freuen uns auch darüber, dass diese Produkte mit zwei Objektiven von unseren Nutzern gut angenommen werden." Von Kameras mit einem Objektiv bis zur aktuellen Duo 2 Serie und der TrackMix Serie hat Reolink ihre Dual-Objektiv Technologie weiterentwickelt, um den Benutzern eine neue Möglichkeit zu bieten, möglichst breit und weit zu sehen und gleichzeitig das Wesentliche immer im Fokus zu behalten. Reolinks Dual-Objektiv Kameras bieten Hausbesitzern eine zusätzliche Sicherheit für ihre Grundstücke. Mit einer einzigen Dual-Objektiv Kamera kann der ganze Vorgarten abgedeckt und geschützt werden. Während der Veranstaltung wird Reolink auch seine neue Produktlinie vorstellen, die 2023 auf den Markt kommt. Anlässlich der CES 2023 veranstaltet Reolink auf der offiziellen Website die Aktivität "Erraten Sie neue Produkte" (https://reolink.com/guess-the-products-and-win-the-prize/). Die Verbraucher können erraten, welche neuen Produkte Reolink auf der CES vorstellen wird. Teilnehmer, die erfolgreich raten, können ein neues Produkt gratis testen. Besuchen Sie die Veranstaltungsseite, um teilzunehmen! Für weitere Updates über Reolink auf der CES 2023 bleiben Sie bitte dran oder folgen Sie die soziale Media von Reolink (https://www.facebook.com/ReolinkTech/), um mehr zu erfahren. Oder vereinbaren Sie gleich jetzt einen Termin für die Standbesichtigung (https://reolink.com/appointment) mit Reolink-Vertretern. Reolink, ein internationaler Entwickler und Hersteller im Bereich Smart Home, bemüht sich, um die einfachsten und zuverlässigsten Überwachungsprodukte und Sicherheitslösungen für Privat- und Geschäftskunden anzubieten. Unsere Mission ist es, mit Reolink Überwachungskameras und -systemen ständigen Schutz zu gewährleisten. Reolink ist bereits in über 200 Ländern & Regionen vertreten und von mehr als 2 Millionen Haushalten & Familien überzeugt. Kontakt

