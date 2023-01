Startseite Royal Gardineer Elektrische Stabheizung für Gewächshäuser Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-03 10:33. Eine stabile Umgebung für die Gewächshaus-Pflanzen schaffen - Schützt Pflanzen gegen plötzliche Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen

- Energiesparender als gewöhnliche Elektroheizungen

- Leichte und schnelle Installation

- Mit Überhitzungsschutz für mehr Sicherheit Die Pflanzen schützen: Die elektrische Stabheizung für Gewächshäuser (https://www.pearl.de/mtrkw-11775-elektrische-stabheizungen-fuer-gewaechs...) von Royal Gardineer (https://www.pearl.de/ar-2-60.shtml) sorgt für eine stabile Wärme im Gewächshaus und verhindert so plötzliche Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. So überleben auch frostempfindliche Pflanzen den Winter ohne Probleme! Vielseitig und gezielt einsetzbar: Die Stabheizung lässt sich schnell und flexibel an der Wand oder am Boden befestigen, um Pflanzen und Wurzeln optimale Lebensbedingungen zu sichern. - Elektrische Stabheizung für Gewächshäuser

- Thermostatregler mit Überhitzungsschutz für eine konstante Temperatur

- Heiz-Temperatur: 85 - 95 °C

- Schnelle und einfache Installation

- Flexible Montage an Wand oder Boden

- Geringerer Stromverbrauch als gewöhnliche Elektroheizungen

- Leistung: 135 Watt

- Wetterfest: IP44

- Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

- Maße: 105 x 10,3 x 10 cm, Gewicht: 800 g

- Stabheizung inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107394055 Preis: 47,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8115-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8115-3506.shtml Auch als 2er-Set erhältlich:

Royal Gardineer 2er-Set Elektrische Stabheizung für Gewächshäuser, 135 Watt, 105 cm, IP44

Preis: 87,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8147-625 Kürzere Variante mit Länge 71 cm

Royal Gardineer Elektrische Stabheizung für Gewächshäuser, 90 Watt, 71 cm, IP44 (Bestell-Nr. ZX-8114) Auch als 2er-Set erhältlich:

Royal Gardineer 2er-Set elektr. Stabheizung für Gewächshäuser, 90 Watt, 71 cm, IP44 (Bestell-Nr. ZX-8146) Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/TKmm6CKFS9eqMtY PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

