Startseite Resilienztraining Düsseldorf: Dank Psychosynthese und Achtsamkeit kraftvoll durch das neue Jahr Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-01-03 04:09. Die Praxis für Psychosynthese in Düsseldorf regt an, mit individuellem Resilienztraining die eigene Resilienz zu stärken - vorbeugend sowie krisenorientiert Düsseldorf, im Januar 2023. Ich wünsche mir ein gutes neues Jahr. "Nein, hier handelt es sich nicht um Egoismus", stellt die Praxis für Psychosynthese aus Düsseldorf klar. "So sprechen Menschen, die Körper und Geist durch Achtsamkeit stärken. Sie gehen zunächst auf die eigenen Bedürfnisse ein, um sich dann wieder ihrem Umfeld achtsam zuzuwenden." Die spezialisierte Praxis nutzt unter anderem die buddhistische Psychologie zum Resilienztraining im Rahmen von individuellem Coaching. Klientinnen und Klienten lernen dabei (wieder) für sich selbst Sorge zu tragen, anstatt sich selbst in Sorgen zu verlieren. Modernes Resilienztraining aus der traditionellen buddhistischen Lehre heraus Das Thema Achtsamkeit hat sich seit der Jahrtausendwende emanzipiert. Noch in den 1970er-Jahren nahm die westliche Welt diese traditionelle, Jahrhunderte alte Haltung nicht ernst. Damals löste der US-amerikanische Molekularbiologe Professor Jon Kabat-Zinn einen ersten Hype zur Achtsamkeit aus, indem er die achtsame Haltung mit der modernen Medizin verknüpfte. Das Etikett "Esoterik" verschwand und immer mehr Menschen sowie die Wissenschaft erkennen heute nicht nur in Asien und den USA den großen Wert der Achtsamkeit zum Resilienztraining - auch in Düsseldorf. So stimuliert Resilienztraining das Gehirn und sorgt für Wohlbefinden Beobachten statt bewerten - so wenden sich Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, dem jeweiligen Moment zu. In Düsseldorf führt die Praxis für Psychosynthese an diese Haltung heran. Klientinnen und Klienten lernen, unter anderem durch verschiedene Arten der Meditation, eine unliebsame Situation zu transformieren oder akzeptieren, anstatt (auch noch) mühevoll gegen sie zu arbeiten. Auf Dauer kann die achtsame Grundhaltung ein sehr wirkungsvolles Resilienztraining bei Stress- und Angstzuständen sowie körperlichen Schmerzen darstellen, wie neueste wissenschaftliche Studien immer häufiger zeigen. Mit der Konzentration auf die unmittelbare Gegenwart im Hier und Jetzt verdichtet sich graue Gehirnsubstanz in Arealen, wo das Gedächtnis sowie Selbstwahrnehmung und Empathie lokalisiert werden. Achtsamkeitstraining als Resilienztraining stimuliert außerdem positiv den Vagusnerv. Herzfrequenz und Blutdruck sinken, Muskulatur und Körper entspannen sich, Geist und Seele können endlich wieder zur Ruhe kommen. Resilienztraining lässt sich auch im Alltag gut integrieren "Wir finden immer eine individuelle Praxis für Achtsamkeit", heißt es aus der Praxis für Psychosynthese. Denn der Alltag der Menschen ist ganz unterschiedlich. Wer Achtsamkeit präventiv pflegt, integriert z.B. Meditationen oder kleine achtsame Übungen bewusst und geplant in den normalen Tagesablauf. Menschen mit Gefühlen von Angst, Trauer oder Wut lernen, ihre eigene Achtsamkeit selbst-bewusst sowie unabhängig von Zeit und Ort für sich zu nutzen. Konkrete Übungen als Hilfe zur Selbsthilfe nehmen den oft unerwünschten Gefühlen ihren vermeintlichen Schrecken. Resilienztraining in Düsseldorf: Männer wagen inzwischen häufiger den Schritt in die Praxis Man verzeichnet in der Praxis für Psychosynthese und Achtsamkeit seit einigen Jahren einen ungewöhnlichen Anstieg männlicher Kunden mit dem Ziel Resilienztraining - vom gestressten Lehrer oder traurigen Polizist bis hin zum gefühlsleeren Arzt oder ausgebrannten Manager. Was ist der Grund dafür? "Zum einen geht die gesellschaftliche Transformation zu mehr Achtsamkeit von Frauen und queeren Menschen schließlich auf das männliche Geschlecht über", beobachtet man hier. Und zum anderen nehmen die Fälle von Burnout, Ängsten, depressiven Verstimmungen oder psychosomatischen Beschwerden schlicht mit jeder neuen globalen Krise zu. Immer mehr Männer stellen sich inzwischen diesen neuen Herausforderungen und verbessern durch individuelles Resilienztraining in Düsseldorf ihre Lebensqualität in allen Lebensbereichen - nicht nur im gerade aktuellen Job. PRESSEKONTAKT

Die Praxis für Psychosynthese in Düsseldorf ist auf Praktische Psychosynthese nach Roberto Assagioli sowie Buddhistische Psychologie nach Thich Nhat Hahn und Achtsamkeitstraining nach Jon Kabat-Zinn spezialisiert. Sie bietet zeitgemäße tiefenpsychologische Beratung sowie Coaching für Selbstzahlende unabhängig vom Versichertenstatus an. Sitzungen können in der modernen und digitalen Praxis jederzeit bequem online gebucht werden unter www.praxis-fuer-psychosynthese.de Praxisgründer und -inhaber ist Alexander Zotz, Jahrgang 1980, der neben Führungserfahrungen in der Wirtschaft und eigenen Erfahrungen mit Lebenskrisen über fundierte und stetige Aus- und Fortbildungen in Psychosynthese, Buddhistischer Psychologie und Achtsamkeit verfügt. Alexander Zotz ist Mitglied der Deutschen Psychosynthese Gesellschaft e.V. und im Verband Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologischer Berater e.V.

