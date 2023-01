Startseite Urlaub schenken: Reisen verschenken im Jahr 2023 Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-01-02 18:11. www.urlaubsbox.com - Kurzurlaube im Jahr 2023 verschenken Urlaubsbox.com macht das Jahr 2023 zu einem perfekten Reisejahr Perfekte Urlaubs-Geschenkidee für 2023 gesucht? Eines ist auch im Jahr 2023 in Bezug auf das Verschenken von Urlauben und Reisen sicher: Reise-Geschenke in Form von Reisegutscheinen, Urlaubsgutscheinen, Feriengutscheinen, Erlebnisschecks & Hotelschecks , Geschenkgutscheinen, Erlebnisgutscheinen und Hotelgutscheinen erfreuen sich auch im Jahr 2023 allergrößter Beliebtheit. Kleine Auszeiten sind das Salz in der Suppe des Lebens. Mit den vielseitigen Kurzreisen und unterschiedlichen Kurzurlauben von Urlaubsbox.com werden immer wieder aufs Neue traumhafte Urlaubstage und unvergessliche Reiseerlebnisse möglich. Die Urlaubsbox-Hotelwelt bietet dafür die richtigen Hotel-Unterkünfte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Liechtenstein, Luxemburg, Ungarn und Italien. Egal, ob Wander-Urlaub im Herbst, Familien-Aktivurlaub im Frühling, Badespass im Sommer oder Wellness-Kurzurlaub im Winter - die Kurztrips und Kurzaufenthalte von Urlaubsbox bieten für Paare, Singles, Alleinreisende und Familien mit Hunden und Kindern zu jeder Jahreszeit gleichermaßen viel Spass, Vergnügen und Abwechslung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Urlaubsbox® - Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

