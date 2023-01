Außergewöhnliche Insel in Kenia: Safarireisen mit Chale Island kombinieren

Zum Jahreswechsel steht die Planung des kommenden Jahres wieder an – und für viele Menschen damit ihre Urlaubsplanung. Ganz hoch im Kurs stehen Reisen zu traumhaften Inseln mit weißen Stränden und grünen Palmen. Wer nun an die Malediven denkt, dem sei gesagt, auch Kenia bietet all dies: auf Chale Island. Die Nähe zur unberührten Natur ist hier allgegenwärtig, denn die kleine Insel vor Kenias Küste beheimatet nur auf einem Teil der Insel ein Resort, der andere Inselteil ist geschützte Natur. Noch mehr von Kenias wilder Natur kann man auf dieser Keniareise auf einer Safari erleben. Die Kombination aus Erholung und Entspannung in dem atemberaubend schönen Strandresort und Abenteuerurlaub auf der Kenia Safari in Kenias weltberühmter Masai Mara ist eine Urlaubskombination, die nur schwer zu toppen ist. Das Spezialreiseportal kenia-safari-reisen.de bietet auf seiner Webseite viele Kombi-Reisen an, alle bestehend aus Strandurlaub und Safariabenteuer. Zu den schönsten Angeboten zählt wohl die Kombireise in das 4-Sterne The Sands at Chale Island Resort mit der 4-tägigen Flugsafari Masai Mara Pur.

Kenia Safari Reisen kombinieren Strandurlaub und Safari

Chale Island ist nur etwa 10 Kilometer südlich von Diani Beach gelegen, Afrikas wohl schönstem Strand. Vor der Insel liegt ein Korallenriff, so dass die Keniareisenden unter Wasser jede Menge Fische und Korallengärten beim Schnorcheln oder Tauchen entdecken können. Das Strandresort The Sands geht nahtlos in den geschützten Urwald über. Auf der Insel wird neben Ruhe und Komfort sehr viel Wert auf Umweltfreundlichkeit gelegt. So wurden für den Bau des Strandresorts nachwachsende Materialien wie etwa Holz und Schilf verwendet. Die elegante Ausstattung des Resorts ist im traditionellen, ostafrikanischen Swahili-Stil erfolgt, ergänzt von italienischen Elementen. Bei den Zimmern haben die Keniareisenden die Wahl zwischen sehr geräumigen Zimmern im Tower, am Strand gelegenen Bungalows (Bandas) oder auf Stelzen über dem Wasser thronenden Bungalows. In der Gartenanlage des The Sands at Chale Island befinden sich drei Swimmingpools. Das hervorragende Restaurant des Hotels kombiniert traditionell kenianische Speisen mit italienischer und orientalischer Küche. Zur Entspannung lockt das Spa mit seinen professionellen Massagen und Beauty-Anwendungen.

Kenia Safari Reisen mit Flugsafari in die Masai Mara

Dieser kenianische Inseltraum wird von einer Flugsafari in Kenias Masai Mara ergänzt: Das tierreichste Naturschutzreservat mit einer Fläche von über 1.500 Quadratkilometern beherbergt nicht nur die legendären Big Five, sondern auch gewaltige Herden an Huftieren. Die grasfressenden Herden finden in der Masai Mara viele Weideflächen, denn die Masai Mara besteht vor allem aus Grassavannen mit Bäumen und Büschen, durchzogen vom wasserspendendem Mara River. Da die Masai Mara von Kenias Küste doch ein ganzes Stück weit entfernt ist, raten Safariexperten dazu, die Masai Mara per Flugsafari zu erkunden, bei der An- und Abreise mit dem Kleinflugzeug erfolgen und so lange Fahrtzeiten erspart bleiben. Die Flugsafari „4 Tage Masai Mara Pur Flugsafari im Oloshaiki Camp“ ist eine faszinierende, viertägige Kenia Safari mit Übernachtung im Oloshaiki Camp und seinen gemütlichen, authentisch eingerichteten Zelten. Nach vier vermutlich sehr erlebnisreichen Tagen mit vielen Tierbeobachtungen geht es zurück in Richtung Chale Island, in dem noch die übrigen Urlaubstage verbracht werden.

Die bestens geschulten Mitarbeiter des Reisespezialisten Safari Tours vermitteln kombinierte Kenia-Safari-Reisen, die individuell für die Kunden zusammengestellt werden. Das spezialisierte Team hat bereits über 30 Jahre Erfahrung, einschließlich zahlreicher Vor-Ort-Besuche und Kontakte in Kenia.

