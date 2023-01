Startseite Ballermann Ranch - Ein Weihnachtsgeschenk fürs Tierheim Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-01-02 11:40. Wie in jedem Jahr. Annette u. André Engelhardt (Marke BALLERMANN) unterstützen weiterhin Tierheim in sulingen Immer dann, wenn Christine Nordenholz, Marita Görges und Annette Engelhardt zusammentreffen, stehen Tiere in Not im Vordergrund. Auch in diesem Jahr übergab die Chefin der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch (https://www.ballermann-ranch.com), Annette Engelhardt, in liebgewordener Tradition, das jährliche Weihnachtspräsent an die Tierretter aus Sulingen. Fünfhundert Euro in bar und einige Sachwerte, sollen den Bewohnern des Sulinger Tierheim zugutekommen. Beim Treffen der Tierfreunde, nahm Christine Nordenholz die Weihnachtsgabe für ihre Schützlinge entgegen. Dafür traf man sich im kleinen Eseldorf auf der Ballermann Ranch; dort, wo Tiere bereits ihr Für-immer-Zuhause gefunden haben. Dies wünschen sich Christine Nordenholz und Annette Engelhardt ganz bald auch für die geretteten Tiere in Sulingen.

Die Ballermann Ranch ist der nördlichste Ableger von Europas größtem Tier-Begegnungshofverbund GUT AIDERBICHL (https://www.gut-aiderbichl.com). Auf der Ballermann Ranch in Niedersachsen leben derzeit 60 Tiere (Pferde, Esel, Ponys u. Hunde). Geleitet wird die Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH ehrenamtlich von Annette u. André Engelhardt, die im Jahr 2018 ihre Ranch an die Tierretter verschenkt hatten. A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten. Firmenkontakt

