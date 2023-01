Startseite Marcin Marz - Ein Meister der Aktmalerei Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2023-01-01 17:49. Poetische und geheimnisvolle Kompositionen weiblicher Schönheit Marcin Marz ist ein Kunstmaler, dessen Werke vor allem durch ihre lebendigen Farben und expressiven Pinselstriche auffallen. Er zeichnet sich durch einen individuellen Malstil aus, der sowohl traditionelle als auch moderne Elemente vereint. Marz hat sich auf verschiedene Genres wie Landschaftsmalerei, Porträtmalerei und Stillleben spezialisiert. Seine Werke zeichnen sich durch ihre realistische Darstellung aus, die jedoch immer wieder von abstrakten Elementen und künstlerischen Freiheiten durchsetzt ist. Marz' Kunstwerke haben sich bereits in zahlreichen internationalen Ausstellungen präsentiert und werden von Sammlern auf der ganzen Welt geschätzt. Er ist auch als Kunstlehrer tätig und gibt regelmäßig Workshops und Seminare, um sein Wissen und seine Erfahrungen an andere Kunstinteressierte weiterzugeben. Er ist ein begnadeter Künstler, dessen Werke die Betrachter immer wieder aufs Neue faszinieren und inspirieren. Seine Kunst zeugt von einer tiefen Leidenschaft für die Malerei und einer unerschöpflichen Kreativität. Marcin Marz ist ein Meister der Aktmalerei. Seine Kompositionen sind poetische und geheimnisvolle Umsetzungen von weiblicher Schönheit und Stimmung. Seine Werke zeigen eine bemerkenswerte Vielfalt zwischen Farbe und Form und sind eine sinnliche Reise durch ein Universum, das einzigartig und spannend ist. Erkunden Sie den Künstler und seine wunderschönen Aktmalereien (https://www.inspire-art.de/portfolio/aktgemaelde-figurative-malerei/) und tauchen Sie ein in eine reiche Welt, die Sie begeistern wird. >> zu den Kunstwerken von Marcin Marz (https://www.inspire-art.de/marcin-marz/) Marcin Marz fängt die Stimmung und den Charakter von Frauen einzigartig und unverwechselbar ein. Seine Aktmalerei ist eine Ansammlung von Geheimnissen, die jeden Betrachter auf eine besondere Weise inspirieren und begeistern. Mit seiner beeindruckenden Kompositionen aus unterschiedlichen Farben und Strukturen schafft er auf einzigartige Weise die Verbindung zwischen Kunst und Realität. Die Akte des Künstlers sind einzigartig und jedes seiner Werke bietet für jeden Kunstinteressierten ein noch nie dagewesenes Kunsterlebnis. Ausstellungen (Auszug) 2020 "Nackte" Galerie Jama in Ostrava (Tschechien)

2019 "Ausstellung zum 25. Jahrestag der Theaterschule" Theater Gardzienice

2018: Chosen Artist by Argato, Kunstmesse Neue ArT 18, Dresden

2018 "Nude" Galerie Labyrinth, Lublin

2017 Gewinner der Ausschreibung "Zur Messe mit Argato", Kunstmesse NeueArT17, Dresden

2017 Gruppenausstellung "Contrastes", Dresden

2017 "Malerei, Zeichnung, Skulptur - Marcin Marz", Radzikowski Gallery

2016 Chosen Artist "Kunstmesse NeueArT16", Dresden

seit 2014 Mitglied der Künstlergruppe Inspire Art, vertreten durch die Neue Galerie Dresden

