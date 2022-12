Startseite Digital Marketing Weiterbildung in der Schweiz für KMU's und Start UP's von Birol Isik Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-12-31 09:00. Digitale Transformation: Arbeitnehmer und KMU's in der Schweiz sind auf die Digitalisierung nicht vorbereitet. Birol Isik, Experte für Veränderung klärt auf - Meta Marketing Agentur Die Digitalisierung mitgestalten in der Schweiz Es ist verständlich, dass Fachkräfte und KMU's in der Schweiz, die bisher wenig mit Digitalisierung, Industrie 4.0 oder digitaler Transformation zu tun hatten, möglicherweise besorgt oder unsicher sind, wenn es darum geht, sich in diesem Bereich weiterzubilden oder sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt tatsächlich viele Herausforderungen und Risiken, die damit verbunden sind, aber es gibt auch viele Chancen und Vorteile. Eine der grössten Herausforderungen bei der Digitalisierung ist, dass sie sich schnell verändert und es schwierig sein kann, Schritt zu halten. Es gibt viele neue Technologien und Plattformen, die ständig entwickelt werden, und es kann schwierig sein, zu entscheiden, welche für das eigene Unternehmen am besten geeignet sind. Deswegen bietet die Meta Marketing Agentur für KMU's und die Mitarbeiter Weiterbildungen, Beratungen, Coachings und Inhouse-Schulungen an . Digitalisierung und Chancen Trotz dieser Herausforderungen gibt es jedoch auch viele Vorteile und Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben. Unternehmen können etwa durch die Automatisierung von Prozessen Zeit und Kosten sparen und ihre Leistung verbessern. Sie können auch neue Geschäftsmöglichkeiten nutzen, indem sie neue Technologien und Plattformen nutzen und ihre Dienstleistungen und Produkte auf neue Märkte ausweiten. Vorsprung durch Datenwissenschaft Birol Isik, Experte für Führung, Veränderung und Kommunikation, befasst sich seit Jahren mit Datenwissenschaft. Durch regelmässige Analysen und Verarbeitung von grossen Mengen von Daten gewinnt er wertvolle Erkenntnisse, die für Unternehmen von Nutzen sein können. Dies kann beispielsweise dazu beitragen, Geschäftsprozesse zu optimieren, Kundenbedürfnisse besser zu verstehen oder neue Märkte zu erschliessen. Die Datenwissenschaft setzt sich aus verschiedenen Bereichen wie Statistik, Mathematik, Informatik und anderen Disziplinen zusammen und kann auf verschiedene Arten eingesetzt werden, zum Beispiel zur Vorhersage von Verkaufszahlen, zur Analyse von Kundenverhalten oder zur Entwicklung von personalisierten Produkten und Dienstleistung. SEDA - Einfach einzigartig! Die von Birol Isik entwickelte SEDA Methode setzt genau hier an . Aus den gewonnenen Erkenntnissen in Hinblick auf Daten kann er den KMU's und Start-ups entscheidende Impulse geben. Digitalisierung als Chance Es ist wichtig, die Digitalisierung als Chance zu sehen und sich damit auseinanderzusetzen, anstatt sie zu fürchten oder zu ignorieren. Mit der richtigen Weiterbildung und Unterstützung können Fachkräfte und KMU's in der Schweiz die Digitalisierung nutzen, um ihre Unternehmen zu verbessern und sich im Wettbewerb zu behaupten. Birol Isik ist seit 2005 an der Front. Aus eigenem Bedürfnis und Interesse entwickelt er sich stets weiter und recherchiert zu verschiedenen Themen Psychologie

Neurowissenschaft

Verhaltensforschung

Persönlichkeitsentwicklung / Potenzialentfaltung

Leadership

Marketing / Online Marketing

Digitalisierung Kontaktaufnahme für Marketingberatungen in der Schweiz auschliesslich über www.meta-marketing-agentur.ch Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Schweiz im Fokus

Herr Bertig F.

Bahnhofstrasse 10

8000 Zürich

Schweiz fon ..: 077 494 88 93

web ..: https://marketing-beratung-schweiz.ch/

email : info@schweizimfokus.ch Kontaktaufnahme bezüglich Weiterbildungen, Coachings und Beratungen: www.meta-marketing-agentur.ch Pressekontakt: Schweiz im Fokus

Herr Bertig F.

Bahnhofstrasse 10

8000 Zürich fon ..: 077 494 88 93

web ..: https://meta-life.ch/ Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten