Startseite Skoda Octavia Soundsystem nachrüsten Oberklasse Upgrade Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2022-12-31 08:03. Top Klangeigenschaften im Skoda Octavia II erleben durch ein Upgrade des Soundsystems Die Ausstattung des serienmäßigen Skoda Octavia II Soundsystem Skoda Octavia II ist nicht besonders Pegelfest und stößt schnell an seine Grenzen. Es gibt kostengünstige Alternativen mit Top-Klang. Das Skoda Octavia II 2-Wege-Lautsprecher-Komplettset der Oberklasse verfügt über sechs pegelfeste hochwertige Lautsprecher mit bis zu 225 Watt Maximalleistung. Nach der Installation sind diese Lautsprecher von außen nicht zu sehen, da sie in die Einbauplätze ab Werk integriert sind. Das Topsystem Skoda Octavia II Typ 1Z Auto Lautsprecher Komplett-Set (https://auto-lautsprecher.eu/product/skoda-octavia-ii-typ-1z-auto-lautsp...) enthält sechs hochwertige Lautsprecher der Oberklasse mit Testsieg in der Zeitschrift Car & Hifi. Die neuen Systeme produzieren einen hohen Pegel an Leistung und sind stabiler als die Werkslautsprecher. Sie haben einen hohen Wirkungsgrad von 91 dB, was es ihnen ermöglicht, mit Infotainmentsystemen von Drittanbietern oder nachträglich hinzugefügten Systemen zu arbeiten. Auch Radios ab Werk erreichen mit diesen Lautsprechern sehr gute Klangeigenschaften und einen gute Basswiedergabe. Besitzer eines Skoda Octavia II können ihr Soundsystem durch den Kauf von Komponenten von auto-lautsprecher.eu aufrüsten. Darunter befinden sich hochwertige Lautsprecher Marken, die sowohl hohe Effizienz- als auch Belastbarkeitsstandards erfüllen. Das Paket besteht aus den JL-Audio C1 650 2-Wege System und den C1 650x Koaxiallautsprecher. Die JL-Audio C1 650 2-Wege-System sind als Frontsystem für beide vorderen Türen für den Skoda Octavia II bestimmt. Es enthält ein 225-Watt-Zweiwege-Lautsprechersystem, das einen 19-mm-Aluminiumkalotten-High-End-Lautsprecher und Inline-Frequenzweichen für die werkseitig enthaltenen Hochtöner umfasst. Die JL-Audio C1 650 2-Wege-Systeme verwenden hochwertige Komponenten und große Hochtöner, um einen klaren, brillanten Klang mit einem hohen Frequenzbereich zu erzeugen. Das C1 650-Paket lässt sich aufgrund der durch die Inline-Frequenzweichen einfach in einen Skoda Octavia II einbauen. Die C1 650 JL-Audio-Lautsprecher wurden mit Blick auf Substanz und hochwertigen Klang entwickelt. Sie sind speziell für die Platzierung hinter den Werksstandard-Türverkleidungen vorgesehen. Sie erzeugen einen glatten, dynamischen und verzerrungsarmen Ton, während sie mit hoher Lautstärke spielen. Beim Kauf des Lautsprecherpakets des Skoda Octavia II erhält der Käufer fahrzeugspezifische Halterungen zum Anschluss seiner Lautsprecher. Diese Halterungen müssen mit Kabeln gekoppelt werden, die für den Anschluss an die Skoda Octavia Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/skoda-auto-lautsprecher/sk...) benötigt werden. Alternativ können standardmäßige Nachrüstlautsprecher nicht ohne zusätzliches Zubehör an die Fahrzeugkabel des Skoda Octavia II angeschlossen werden. Für einen optimalen Gesamtklang empfehlen wir, sowohl die Paneele als auch die Tür mit Alu-Bitumenmatten zu dämmen. Dadurch werden bis zu 7 dB mehr Bass erreicht, mit der gleichen Leistung am Radio als ohne Dämmung. Kunden können ihr Fahrzeug mit den mitgelieferten Kunststoff-Hebelsätzen und spezifischen Einbau-Tipps zum Entfernen einfach zerlegen. Im Online-Shop sind zusätzliche Werkzeuge erhältlich, die die Demontage erleichtern. Für die Oberklasse des Lautsprechermarktes bietet dieses System hochwertige Komponenten für alle vier Türen im Skoda Octavia II. Sie kosten im Onlineshop weniger als 300 Euro und sind in der Kategorie Skoda Auto-Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/skoda-auto-lautsprecher/) zu finden. Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt. Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167

team@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/ Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907

press@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten