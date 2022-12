SINGH MADAN - Neues Curvy Label To Watch

Was genau sind Wardrobe Essentials für Curvys? Wie müsste eine modische und nachhaltige Kollektion für Große Größen aussehen? Diesen Fragen stellte sich Nina Singh Madan immer wieder. Als Fashion Experte und Head of Design der Simatex GmbH, ist ihr die aktuelle Auswahl an Curvy Mode zu klein. Noch immer werden für Plus Size Frauen viel zu wenig unterschiedliche Stilrichtungen angeboten. Das möchte Nina Singh Madan mit Know How und Expertise ändern. Sie gründet das Fashion Label Singh Madan (https://singhmadan.de) und zeigt mit ihrer Curvy Kollektion die Auswahl an modischen Styles, die sie ansonsten so sehr vermisst.

Ihre All-Year-Kollektion besteht aus Key Pieces und Wardrobe Essentials, die das ganze Jahr über immer wieder neu kombiniert werden können. Die Fashion Expertin legt Wert auf hochwertige und komfortable Materialien. Die Passform der Modelle entspricht den Bedürfnissen von Curvys und Plus Size Frauen. Auf welche Kriterien es hier genau ankommt, weiß die Gründerin durch ihre langjährige Erfahrung im Private Label Segment nur zu gut.

Ihr Brand Singh Madan ist Teil der Simatex GmbH. Seit mehr als vier Jahrzehnten ist das in Dreieich ansässige Familienunternehmen in der Modebranche tätig. Mit Head of Design Nina Singh Madan bereits in der zweiten Generation. Das Unternehmen entwickelt und produziert nachhaltige Damenoberbekleidung für verschiedene renommierte Mode-Unternehmen. Vielleicht ist sogar eines deiner Lieblingspieces ein Look aus ihrem Design-Atelier.

Nina Singh Madan designt hochwertige Styles, die der Trägerin lange Freude bereiten sollen, die nicht nach einer Saison ausgemustert werden. Die Gründerin möchte, dass ihre Modelle vielmehr zu Lieblingsstücken werden, die - je nach Temperatur und Stimmung - immer wieder zu neuen Looks kombiniert werden können.

Hier geht's zum kompletten Beitrag über das Plus Size Label mit vielen Styles Looks für Curys und Plus Size Frauen. (https://www.plusperfekt.de/neues-curvy-label-warum-wir-mode-von-singh-ma...)

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing sowie Curvy Bride.

